Modrić se oglasio: Uz posebno odabrane fotografije napisao dvije rečenice

Luka Modrić oglasio se na društvenim mrežama nakon američke turneje s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

Vatreni su u SAD-u u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo odigrali dvije prijateljske utakmice.

U prvoj su pobijedili Kolumbiju 2:1, a u drugoj izgubili od Brazila 1:3.

Modrić je nastupio u obje utakmice, a nakon njih je na Instagramu objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Brazila na kojima je u društvu bivših suigrača iz Real Madrida Viniciusa, Casemira i Endricka te svog trenera u 'Kraljevskom klubu' Carla Ancelottija, koji je sada izbornik brazilske reprezentacije.

"Odličnih nekoliko dana u SAD-u s Hrvatskom i lijepo je vidjeti neke prijatelje! Vidimo se uskoro opet!", napisao je Luka.

