PORUKA KAPETANA /

Modrić se oglasio: Uz posebno odabrane fotografije napisao dvije rečenice

Modrić se oglasio: Uz posebno odabrane fotografije napisao dvije rečenice
Foto: Kim Hukari/Newscom/Profimedia

Luka Modrić objavio poruku na društvenim mrežama

3.4.2026.
8:48
M.G.
Luka Modrić oglasio se na društvenim mrežama nakon američke turneje s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

Vatreni su u SAD-u u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo odigrali dvije prijateljske utakmice.

U prvoj su pobijedili Kolumbiju 2:1, a u drugoj izgubili od Brazila 1:3.

Modrić je nastupio u obje utakmice, a nakon njih je na Instagramu objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Brazila na kojima je u društvu bivših suigrača iz Real Madrida Viniciusa, Casemira i Endricka te svog trenera u 'Kraljevskom klubu' Carla Ancelottija, koji je sada izbornik brazilske reprezentacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Odličnih nekoliko dana u SAD-u s Hrvatskom i lijepo je vidjeti neke prijatelje! Vidimo se uskoro opet!", napisao je Luka.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

Luka ModrićBrazilSvjetsko Prvenstvo 2026.Hvatska Nogometna ReprezentacijaEndrickVinicius JuniorCasemiroCarlo Ancelotti
