Messi dobiva pojačanje iz snova: Dolazi bivši veznjak Real Madrida?

Kako javlja Fabrizio Romano, bivši veznjak Real Madrida i Manchester Uniteda, Casemiro, uskoro bi mogao potpisati za Inter Miami Lionela Messija.

"Inter Miami sklopio je potpuni dogovor o dovođenju Casemira. Postignut je usmeni sporazum između svih uključenih strana, riješeni su svi formalni detalji, a sada se čeka samo potpis ugovora i službena objava dolaska brazilskog veznjaka. Casemiro želi igrati s Lionelom Messijem i karijeru će nastaviti u američkom MLS-u", objavio je Romano.

Bivši veznjak Real Madrida posljednje četiri godine igrao je u Manchester Unitedu za koji je skupio 160 nastupa. U Real Madridu je pak upisao 336 nastupa i činio jedan od najboljih veznih trojaca u modernom nogometu zajedno s Tonijem Kroosom i hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem.

U Inter Miami Casemiro bi trebao prijeći bez odštete budući da mu 30. lipnja istječe ugovor s "Crvenim vragovima".

🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026