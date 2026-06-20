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SJAJNI BRAZILAC /

Messi dobiva pojačanje iz snova: Dolazi bivši veznjak Real Madrida?

Messi dobiva pojačanje iz snova: Dolazi bivši veznjak Real Madrida?
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Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA/Alamy/Profimedia

U Inter Miami Casemiro bi trebao prijeći bez odštete budući da mu 30. lipnja istječe ugovor s "Crvenim vragovima".

20.6.2026.
15:50
Sportski.net
Fotoarena, Foto Arena LTDA/Alamy/Profimedia
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Kako javlja Fabrizio Romano, bivši veznjak Real Madrida i Manchester Uniteda, Casemiro, uskoro bi mogao potpisati za Inter Miami Lionela Messija.

"Inter Miami sklopio je potpuni dogovor o dovođenju Casemira. Postignut je usmeni sporazum između svih uključenih strana, riješeni su svi formalni detalji, a sada se čeka samo potpis ugovora i službena objava dolaska brazilskog veznjaka. Casemiro želi igrati s Lionelom Messijem i karijeru će nastaviti u američkom MLS-u", objavio je Romano.

Bivši veznjak Real Madrida posljednje četiri godine igrao je u Manchester Unitedu za koji je skupio 160 nastupa. U Real Madridu je pak upisao 336 nastupa i činio jedan od najboljih veznih trojaca u modernom nogometu zajedno s Tonijem Kroosom i hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem.

U Inter Miami Casemiro bi trebao prijeći bez odštete budući da mu 30. lipnja istječe ugovor s "Crvenim vragovima".

CasemiroInter Miami
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