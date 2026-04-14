LEGENDARNI ARGENTINAC /

Messi ostao bez velikog prijatelja: Bivši igrač Barcelone napustio je Inter

Messi ostao bez velikog prijatelja: Bivši igrač Barcelone napustio je Inter
Foto: Rich Graessle/Zuma Press/Profimedia

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub

14.4.2026.
20:59
Hina
Argentinac Javier Mascherano dao je ostavku na mjesto trenera Inter Miamija, gdje igra Lionel Messi, iz osobnih razloga, objavili su u utorak aktualni prvaci MLS lige.

Odlazak Mascherana (41), koji je bio na čelu Miamija od studenog 2024. i imao je ugovor do 2027., neočekivan je.

"Uvijek ću njegovati uspomenu na naš prvi MLS naslov i, gdje god bio, nastavit ću željeti klubu sve najbolje u budućnosti", napisao je bivši suigrač Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji i u FC Barceloni.

"Javier će zauvijek biti dio povijesti ovog kluba i uvijek će imati posebno mjesto u obitelji Inter Miami CF", rekao je Jorge Mas, vlasnik kluba s Floride.

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub.

Nakon sedam kola, Inter Miami zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji MLS-a.

Lionel Messi pridružio se Inter Miamiju 2023. iz Paris Saint-Germaina. Osvajač Svjetskog prvenstva 2022. i osmerostruki dobitnik Ballon d'Ora igra na Floridi uz, između ostalih, još jednog bivšeg igrača Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza.

