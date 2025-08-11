Modrićevog nogometnog sina želi Pep Guardiola, je li spreman platiti ovu cijenu?

Manchester City radi na pojačanjima. Pep Guardiola želi novog igrača na krilu nakon što je Jack Grealish napustio klub, a sva je prilika da će isto učiniti i Savinho i James McAtee.

Fabrizio Romano javlja da je velika želja Pepa Guardiole Realov Rodrygo. Xabi Alonso navodno nema problema s prodajom Brazilca, ali tražena cijena je postavljena na sto milijuna eura. Rodrygo je u Realu već šest godina, ali često nije bio prva opcija pa niti njemu nije problem slušati ponude drugih klubova.

🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.



Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.



Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.



🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Rodrygo je često etiketiran kao nogometni sin Luke Modrića. Sigurno će i njega pitati za savjet, a sada ostaje za vidjeti želi li City Rodryga dovoljno da iskešira 100 milijuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Andi Vrtačić, unatoč porazu u jednom od najvažnijih mečeva života, ostao gospodin