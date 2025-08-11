ALONSO GA PUŠTA /

Modrićevog nogometnog sina želi Pep Guardiola, je li spreman platiti ovu cijenu?

Xabi Alonso navodno nema problema s prodajom Brazilca

11.8.2025.
14:54
Manchester City radi na pojačanjima. Pep Guardiola želi novog igrača na krilu nakon što je Jack Grealish napustio klub, a sva je prilika da će isto učiniti i Savinho i James McAtee.

Fabrizio Romano javlja da je velika želja Pepa Guardiole Realov Rodrygo. Xabi Alonso navodno nema problema s prodajom Brazilca, ali tražena cijena je postavljena na sto milijuna eura. Rodrygo je u Realu već šest godina, ali često nije bio prva opcija pa niti njemu nije problem slušati ponude drugih klubova.

 

 

Rodrygo je često etiketiran kao nogometni sin Luke Modrića. Sigurno će i njega pitati za savjet, a sada ostaje za vidjeti želi li City Rodryga dovoljno da iskešira 100 milijuna.

