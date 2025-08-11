Modrićevog nogometnog sina želi Pep Guardiola, je li spreman platiti ovu cijenu?
Xabi Alonso navodno nema problema s prodajom Brazilca
Manchester City radi na pojačanjima. Pep Guardiola želi novog igrača na krilu nakon što je Jack Grealish napustio klub, a sva je prilika da će isto učiniti i Savinho i James McAtee.
Fabrizio Romano javlja da je velika želja Pepa Guardiole Realov Rodrygo. Xabi Alonso navodno nema problema s prodajom Brazilca, ali tražena cijena je postavljena na sto milijuna eura. Rodrygo je u Realu već šest godina, ali često nije bio prva opcija pa niti njemu nije problem slušati ponude drugih klubova.
🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.
Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.
🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH
Rodrygo je često etiketiran kao nogometni sin Luke Modrića. Sigurno će i njega pitati za savjet, a sada ostaje za vidjeti želi li City Rodryga dovoljno da iskešira 100 milijuna.
