ŽELJELI GA SVI /

Manchester City našao rješenje za ozljeđenu obranu. Dolazi kapetan hrvatskog reprezentativca

Manchester City našao rješenje za ozljeđenu obranu. Dolazi kapetan hrvatskog reprezentativca
Foto: Craig Mercer/alamy/profimedia

Ovog je ljeta postojao interes Liverpoola, no taj je transfer u zadnji tren propao

16.1.2026.
16:41
Sportski.net
Craig Mercer/alamy/profimedia
Sjajni engleski stoper i kapetan Crystal Palacea Marc Guehi uskoro će napustiti klub iz Londona i potpisati za Manchester City.

Engleski reprezentativac (25) će "Građane" stajati "samo" 23 milijuna eura, budući da mu na ljeto ističe ugovor. Klub iz plavog dijela Manchestera se odlučio požuriti i platiti odštetu za igrača kojega su mogli za šest mjeseci dovesti besplatno, kako bi spriječili da pređe u drugi klub. Naime, za Guehijem postoji velika potražnja i smatram ga najboljim engleskim branićem. Ovog je ljeta postojao interes Liverpoola, no taj je transfer u zadnji tren propao, a pojedini su izvori spominjali i mogućnost transfera u Real Madrid. Sada je ta saga napokon gotova i kapetan Borne Sose ima novi klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova

