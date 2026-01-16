Manchester City našao rješenje za ozljeđenu obranu. Dolazi kapetan hrvatskog reprezentativca

Sjajni engleski stoper i kapetan Crystal Palacea Marc Guehi uskoro će napustiti klub iz Londona i potpisati za Manchester City.

Engleski reprezentativac (25) će "Građane" stajati "samo" 23 milijuna eura, budući da mu na ljeto ističe ugovor. Klub iz plavog dijela Manchestera se odlučio požuriti i platiti odštetu za igrača kojega su mogli za šest mjeseci dovesti besplatno, kako bi spriječili da pređe u drugi klub. Naime, za Guehijem postoji velika potražnja i smatram ga najboljim engleskim branićem. Ovog je ljeta postojao interes Liverpoola, no taj je transfer u zadnji tren propao, a pojedini su izvori spominjali i mogućnost transfera u Real Madrid. Sada je ta saga napokon gotova i kapetan Borne Sose ima novi klub.

🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to #MCFC.



Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

