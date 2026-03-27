NEIZVJESNOST NA VRHUNCU /

Noćna mora za Guardiolu i Manchester City: Pada odluka koja mijenja sve?

Noćna mora za Guardiolu i Manchester City: Pada odluka koja mijenja sve?
Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Bruji se o drakonskoj kazni za Manchester City

27.3.2026.
16:30
M.G.
Manchester City će zbog kršenja financijskog fair-playa biti kažnjen oduzmanjem 60 bodova i izbacivanjem u Chamionship, drugi razred britanskog nogometa, objavili su britanski mediji.

City se u pravnom postupku tereti za čak 115 povreda financijskih pravila. Iako saslušanje traje već gotovo 18 mjeseci, odluka neovisne komisije još nije donesena. U međuvremenu, engleski mediji bruje o mogućim sankcijama, a najnovije spekulacije spominju kaznu bez presedana koja bi mogla promijeniti povijest engleskog nogometa.

Kada je presuda?

Iako se dugo nagađalo o mogućim rokovima, službenih informacija o datumu objave presude i dalje nema. Prema informacijama koje je objavio novinar Miguel Delaney iz The Independenta, prvotno se očekivalo da bi odluka mogla biti poznata oko Uskrsa 2026. godine. Međutim, čini se da je taj rok sada pomaknut te se kao najizgledniji termin spominje ljeto, nakon završetka tekuće sezone.

Ovakvo odgađanje vjerojatno ima za cilj izbjeći potrese usred sezone i potencijalni kaos u borbi za naslov prvaka, no samo produžuje neizvjesnost koja se nadvila nad klubom s Etihada. 

Kazna koja bi uništila Guardiolinu momčad

Najviše pozornosti privukla je šokantna tvrdnja o mogućem oduzimanju čak 60 bodova. Tu je informaciju u javnost prvi plasirao nogometni financijski stručnjak Kieran Maguire, koji smatra da bi, s obzirom na ogroman broj prekršaja, tako drastična kazna bila logična posljedica. 

Takav rasplet automatski bi gurnuo City na samo dno ljestvice Premier lige i značio bi gotovo sigurno ispadanje u Championship, bez obzira na rezultate na terenu.

Manchester CityPep GuardiolaPresudaPremier LigaChampionshipFinancijski Fair PlayKazna
