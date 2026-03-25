Sve je dogovoreno: Liverpool dobiva trenera kojeg su dugo željeli

Engleski mediji pišu kako je Liverpool sve dogovorio s Xabijem Alonsom, bivšim trenerom Real Madrida i upravo će bivši igrač Liverpoola voditi englesku momčad sljedeće sezone.

Arne Slot je prošle sezone osvojio Premier ligu u svojoj prvoj sezoni na klupi Redsa, ali ova sezona daleko je ispod svih očekivanja. Liverpool je na petom mjestu u ligi sedam kola do kraja što je ispod razine branitelja naslova, posebice što zaostaju 21 bod za vodećim Arsenalom.

[🟢] BREAKING: Arne Slot stands on the verge of the sack at Liverpool, with Xabi Alonso waiting in the wings to replace him.



Liverpool’s 10th league defeat of the season, a loss to Brighton at the weekend, has sealed Slot’s fate at Anfield.



Liverpool još ima priliku uzeti europski naslov jer su i Ligi prvaka došli do četvrtfinala u kojem će igrati protiv PSG-a, branitelja naslova koji je prošle sezone na svom putu izbacio između ostalih i Liverpool.

Ipak, ako je vjerovati engleskim medijima, uprava Liverpoola nema više strpljenja sa Slotom i neće mu pomoći niti ako bi eventualno izborio Ligu prvaka. Xabi Alonso dugo je bio želja liverpulskog kluba i čini se da će do suradnje sada i doći. Podsjetimo, Xabi Alonso ove sezone vodio je Real Madrid, ali mu je u siječnju uručen otkaz.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'