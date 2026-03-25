FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Sve je dogovoreno: Liverpool dobiva trenera kojeg su dugo željeli

×
Foto: Geert van Erven/Alamy/Profimedia

Liverpool još ima priliku uzeti europski naslov

25.3.2026.
17:16
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Engleski mediji pišu kako je Liverpool sve dogovorio s Xabijem Alonsom, bivšim trenerom Real Madrida i upravo će bivši igrač Liverpoola voditi englesku momčad sljedeće sezone.

Arne Slot je prošle sezone osvojio Premier ligu u svojoj prvoj sezoni na klupi Redsa, ali ova sezona daleko je ispod svih očekivanja. Liverpool je na petom mjestu u ligi sedam kola do kraja što je ispod razine branitelja naslova, posebice što zaostaju 21 bod za vodećim Arsenalom.

 

 

Liverpool još ima priliku uzeti europski naslov jer su i Ligi prvaka došli do četvrtfinala u kojem će igrati protiv PSG-a, branitelja naslova koji je prošle sezone na svom putu izbacio između ostalih i Liverpool. 

Ipak, ako je vjerovati engleskim medijima, uprava Liverpoola nema više strpljenja sa Slotom i neće mu pomoći niti ako bi eventualno izborio Ligu prvaka. Xabi Alonso dugo je bio želja liverpulskog kluba i čini se da će do suradnje sada i doći. Podsjetimo, Xabi Alonso ove sezone vodio je Real Madrid, ali mu je u siječnju uručen otkaz.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike