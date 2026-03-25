Maloljetni Vatreni zabili pet komada i napravili važan korak u borbi za EP i SP

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija uvjerljivo je svladala Slovačku (5:2) u prvom nastupu na mini-turniru u Poljskoj u okviru drugog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine u Estoniji.

Maloljetni Vatreni su do visoke pobjede stigla golovima Jakova Dedića (x2), Nika Škafara Žužića, Jone Benkotića i autogolom Marka Mariana Cingela. Za Slovačku su pogađali Matus Tomasko i Marco Prekop.

Momčad koju vodi Marijan Budimir našla se u zaostatku nakon što je Tomasko realizirao penal u 28. minuti, no mladi hrvatski nogometaši zabili su četiri gola u sljedećih 15 minuta i prelomili dvoboj. Autogol Cingela odveo je Hrvatsku na 5:1 u 84. minuti, dok je Prekop postavio konačni rezultat u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Uz Hrvatsku i Slovačku, u skupini 7 nalaze se još Irska i Poljska. Hrvatska protiv Irske igra 28. ožujka od 13:30, a protiv Poljske 31. ožujka od 16 sati. Prvoplasirana momčad u svakoj od sedam skupina ostvarit će nastup na Euru i nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru, baš kao i četiri najbolje drugoplasirane momčadi.

