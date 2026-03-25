KVALIFIKACIJE ZA EURO /

Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas igra dvije utakmice: Evo kako su prošli u prvoj

Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas igra dvije utakmice: Evo kako su prošli u prvoj
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dok smo u 2007. godištu u Grupi 3 sa Švicarskom, Francuskom i Norveškom, u 2008. godištu smo u skupini 5 sa Španjolskom, Engleskom i Bugarskom

25.3.2026.
15:35
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas je započela svoj put ka europskom prvenstvu koje će se ove godine održati u Walesu.

U prvoj utakmici Grupe 3 izabranici Siniše Oreščanina pobijedili su vršnjake iz Švicarske s 4-1, a sva četiri pogotka zabio je drukčiji strijelac. U vodstvo je Hrvatsku doveo Ljubo Puljić u 11. minuti na asistenciju Anđela Šutala, dok Švicarska izjednačuje pogotkom Samboua Camare iz 68. minute. Samo minutu kasnije Patrice Čović vraća Hrvatsku u vodstvo, da bi konačnih 4-1 postavio Pavle Smiljanić u petoj minuti sudačke nadoknade.

Zanimljivo je kako reprezentacija do 19 godina danas igra i drugu utakmicu. Naime, UEFA je odlučila da u isto vrijeme traju kvalifikacije za EURO U-19 2026 i EURO U-19 2027, pa su tako protiv Švicarske igrali igrači mahom rođeni 2007., dok će protiv Španjolske od 15:30 igrati oni rođeni 2008.

Dok smo u 2007. godištu u Grupi 3 sa Švicarskom, Francuskom i Norveškom, u 2008. godištu smo u skupini 5 sa Španjolskom, Engleskom i Bugarskom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
