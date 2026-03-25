Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas igra dvije utakmice: Evo kako su prošli u prvoj

Hrvatska reprezentacija do 19 godina danas je započela svoj put ka europskom prvenstvu koje će se ove godine održati u Walesu.

U prvoj utakmici Grupe 3 izabranici Siniše Oreščanina pobijedili su vršnjake iz Švicarske s 4-1, a sva četiri pogotka zabio je drukčiji strijelac. U vodstvo je Hrvatsku doveo Ljubo Puljić u 11. minuti na asistenciju Anđela Šutala, dok Švicarska izjednačuje pogotkom Samboua Camare iz 68. minute. Samo minutu kasnije Patrice Čović vraća Hrvatsku u vodstvo, da bi konačnih 4-1 postavio Pavle Smiljanić u petoj minuti sudačke nadoknade.

Zanimljivo je kako reprezentacija do 19 godina danas igra i drugu utakmicu. Naime, UEFA je odlučila da u isto vrijeme traju kvalifikacije za EURO U-19 2026 i EURO U-19 2027, pa su tako protiv Švicarske igrali igrači mahom rođeni 2007., dok će protiv Španjolske od 15:30 igrati oni rođeni 2008.

Dok smo u 2007. godištu u Grupi 3 sa Švicarskom, Francuskom i Norveškom, u 2008. godištu smo u skupini 5 sa Španjolskom, Engleskom i Bugarskom.

