kraj ere /

Kaos u Liverpoolu: Legenda odlazi na kraju sezone, vijest zaprepastila navijače

Kaos u Liverpoolu: Legenda odlazi na kraju sezone, vijest zaprepastila navijače
Foto: Li Ying/Xinhua News/Profimedia

Liverpool već neko vrijeme ne izgleda kao momčad koja dominira engleskim nogometom.

24.3.2026.
21:09
Sportski.net
Li Ying/Xinhua News/Profimedia
Sezona iz noćne more za Liverpool dobila je novi, bolan udarac. Nakon niza loših rezultata, problema s ozljedama i sve glasnijih kritika na račun trenera Arnea Slota, stigla je vijest koja je uzdrmala navijače. Mohamed Salah napušta klub na kraju sezone 2025./2026.

Liverpool već neko vrijeme ne izgleda kao momčad koja dominira engleskim nogometom. Igra nije na razini na koju su navijači navikli, ozljede su se gomilale kroz cijelu sezonu, a pritisak na stručni stožer sve je veći. U takvoj atmosferi sve češće se spominju promjene na klupi, pa čak i povratak Jürgena Kloppa.

 

 

Salah je na Anfield stigao 2017. godine iz Rome i ubrzo se prometnuo u jednu od najvećih legendi kluba. U dresu Liverpoola upisao je impresivnih 255 pogodaka u 435 nastupa, čime je ostavio neizbrisiv trag u povijesti kluba.

Ipak, njegov boravak na Anfieldu bliži se kraju. Klub je službeno potvrdio da će egipatski napadač zaključiti svoju devetogodišnju epizodu na kraju sljedeće sezone.

Zanimljivo, odluka o ranom objavljivanju nije slučajna. Salah je osobno želio obavijestiti navijače unaprijed kako bi imao dovoljno vremena zahvaliti im se za podršku kroz sve ove godine.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mohamed Salah (@mosalah)

 

Iz kluba poručuju kako će pravi oproštaj uslijediti kasnije, kada se sezona privede kraju, a Anfield dobije priliku dostojno ispratiti jednog od svojih najvećih igrača.

Mohamed Salah, Liverpool, Odlazak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
