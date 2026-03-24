Kaos u Liverpoolu: Legenda odlazi na kraju sezone, vijest zaprepastila navijače

Sezona iz noćne more za Liverpool dobila je novi, bolan udarac. Nakon niza loših rezultata, problema s ozljedama i sve glasnijih kritika na račun trenera Arnea Slota, stigla je vijest koja je uzdrmala navijače. Mohamed Salah napušta klub na kraju sezone 2025./2026.

Liverpool već neko vrijeme ne izgleda kao momčad koja dominira engleskim nogometom. Igra nije na razini na koju su navijači navikli, ozljede su se gomilale kroz cijelu sezonu, a pritisak na stručni stožer sve je veći. U takvoj atmosferi sve češće se spominju promjene na klupi, pa čak i povratak Jürgena Kloppa.

Salah je na Anfield stigao 2017. godine iz Rome i ubrzo se prometnuo u jednu od najvećih legendi kluba. U dresu Liverpoola upisao je impresivnih 255 pogodaka u 435 nastupa, čime je ostavio neizbrisiv trag u povijesti kluba.

Ipak, njegov boravak na Anfieldu bliži se kraju. Klub je službeno potvrdio da će egipatski napadač zaključiti svoju devetogodišnju epizodu na kraju sljedeće sezone.

Zanimljivo, odluka o ranom objavljivanju nije slučajna. Salah je osobno želio obavijestiti navijače unaprijed kako bi imao dovoljno vremena zahvaliti im se za podršku kroz sve ove godine.

Iz kluba poručuju kako će pravi oproštaj uslijediti kasnije, kada se sezona privede kraju, a Anfield dobije priliku dostojno ispratiti jednog od svojih najvećih igrača.

