Enrique brutalno iskren nakon šokantnog preokreta svoje momčadi: 'Ponekad je nogomet nepravedan'

Aktualni osvajač Lige prvaka francuski PSG slavio je u UEFA-inom Superkupu protiv osvajača Europske lige, Tottenhama, s 4:3 nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon regularnih 90 minuta bilo je 2:2 iako su Spursi imali prednost od dva pogotka sve do 85. minute.

Poveli su golovima dvaju stopera, Mickyja Van den Vena u 39. i Cristiana Romera u 48. minuti. Izjednačenje Parižanima donijeli su Kang-in Lee u 85. minuti i Goncalo Ramos u 94. U raspucavanju su za Tottenham kaznene udarce promašili Van den Ven i Mathys Tel, dok je kod PSG-a jedini neprecizan bio Vitinha.

Foto: Profimedia

Nakon utakmice, trener pobjedničke momčadi Luis Enrique bio je pun riječi hvale za protivnike te otvoreno rekao kako njegova momčad nije zaslužila pobijediti: "Mislite li da smo to zaslužili? Mislim da je Tottenham zaslužio pobijediti. Prvih osamdeset minuta nismo to zaslužili. Mislim da je Tottenham zaslužio pobjedu jer se osjetilo da su u formi i da treniraju već šest tjedana. Odigrali su sjajnu utakmicu. Treniramo tek šest dana, moram reći da smo imali puno sreće. Moji igrači vjerovali su do posljednje minute.

Odigrali su sjajnu utakmicu, a mi treniramo tek šest dana. Ponekad je nogomet nepravedan i moram reći da smo u posljednjih deset minuta imali puno sreće što smo postigli dva gola. Moram reći da su moji igrači, kao i naši navijači, vjerovali do posljednje minute, ali nogomet je nepredvidljiv i u tom smislu moram reći da smo imali puno sreće."

