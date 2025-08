Talijanski insajder: Dinamov mladi ofenzivac nastavit će razvoj u susjedstvu

Lovre Kulušić stigao je iz Šibenika u Dinamo, ali bilo je jasno da neće imati priliku za veliku minutažu jer konkurencija u napadu zagrebačke momčadi je ogromna.

Lovre može igrati na poziciji devetke, ali više je u Šibeniku igrao na desnom krilu ili iza napadača. Dinamo sada ima tri vrlo dobra igrača na poziciji središnjeg napadača, Diona Drenu Belju, Sandra Kulenovića i Monsefa Bakrara. Na desnom krilu su pak Mateo Lisica, Arber Hoxha, Fran Topić, a tu znaju zaigrati i Dario Špikić i Luka Stojković.

𝗘𝗫𝗖𝗟: Lovre #Kulusić is on the verge of completing a move to #NKBravo.



The highly rated striker will join the Slovenian side on a straightforward loan deal, as #DinamoZagreb believes this is the best step for his development.@BalkansSports_ pic.twitter.com/lL3x4hIKaR