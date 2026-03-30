Klub sa sjevera Europe srušio svoj rekord za Lokomotivinog braniča

NK Lokomotiva ostvarila je još jednu veliku prodaju. Svog mladog stopera Cheikha Mbackea Diopa prodali su norveškom prvoligašu Brannu.

Klub je objavio na svojim mrežama da je mladi Senegalac napustio klub. "Njegov uspon u seniorskoj momčadi ove sezone bio je meteorski, Diop se prometnuo u nezamjenjivog člana udarne postave. Svojom mirnoćom, fizičkom dominacijom i sjajnim čitanjem igre, bio je ključan faktor u tome što je obrana Lokomotive na startu sezone bila jedna od najčvršćih u SuperSport HNL-u.

Cheikh, hvala ti na svakom startu, svakom skoku i svakom osvojenom bodu. Sretno u novom poglavlju karijere!", stoji u objavi na društvenim mrežama. Navodna cijena je dva i pol milijuna eura čime je norveški klub srušio svoj klupski rekord koji je do sada iznosio 1,5 milijuna eura.

Diop je u Lokomotivu stigao iz Albanije u rujnu 2024. Za zagrebački klub odigrao je 22 utakmice i zabio jedan pogodak.

