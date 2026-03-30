FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA PRODAJA /

Klub sa sjevera Europe srušio svoj rekord za Lokomotivinog braniča

Klub sa sjevera Europe srušio svoj rekord za Lokomotivinog braniča
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Klub je objavio na svojim mrežama da je mladi Senegalac napustio klub

30.3.2026.
17:25
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

NK Lokomotiva ostvarila je još jednu veliku prodaju. Svog mladog stopera Cheikha Mbackea Diopa prodali su norveškom prvoligašu Brannu.

Klub je objavio na svojim mrežama da je mladi Senegalac napustio klub. "Njegov uspon u seniorskoj momčadi ove sezone bio je meteorski, Diop se prometnuo u nezamjenjivog člana udarne postave. Svojom mirnoćom, fizičkom dominacijom i sjajnim čitanjem igre, bio je ključan faktor u tome što je obrana Lokomotive na startu sezone bila jedna od najčvršćih u SuperSport HNL-u.

Cheikh, hvala ti na svakom startu, svakom skoku i svakom osvojenom bodu. Sretno u novom poglavlju karijere!", stoji u objavi na društvenim mrežama. Navodna cijena je dva i pol milijuna eura čime je norveški klub srušio svoj klupski rekord koji je do sada iznosio 1,5 milijuna eura. 

Diop je u Lokomotivu stigao iz Albanije u rujnu 2024. Za zagrebački klub odigrao je 22 utakmice i zabio jedan pogodak. 

Nk LokomotivaBrannHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike