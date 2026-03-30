Bizarnosti se nastavljaju: Italija angažirala vojsku i špijunirala trening BiH

Utakmica BiH i Italije izaziva ogromnu euforiju u obje zemlje već danima, a sve će se odlučiti u utorak u Zenici od 20:45 kada će početi utakmica za sve pikule. Pobjednik ide na SP, a poraženi će ostati bez Mundijala treći put zaredom.

Puno stvari je napisano oko ove utakmice, a posljednja je posebno bizarna. Naime, kako doznaje portal Klix.ba, Italija je čak na posljednjem treningu BiH imala špijuna, i to niti više, niti manje, već vojnika EUFOR-a. "Kako saznajemo iz izvora bliskih našem nacionalnom timu, na treningu Zmajeva u Butmiru desio se incident jer je trening snimao jedan vojnik EUFOR-a, čija se baza nalazi odmah uz kamp. Talijanski vojnik EUFOR-a je ostao u blizini terena u Butmiru i nakon što je prošlo prvih 15 minuta, koliko je trening bio otvoren za javnost.

Novinari i fotoreporteri su nakon toga napustili svoje pozicije, no vojnik je duže vrijeme ostao tu, nakon čega su u našem timu shvatili da je svojim mobilnim telefonom snimao trening. Zbog ovog incidenta će NS BiH uputiti pritužbu misiji EUFOR-a u BiH", piše bosanskohercegovački portal. Više doznajte OVDJE.

