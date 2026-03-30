EUFORIJA RASTE /

Bizarnosti se nastavljaju: Italija angažirala vojsku i špijunirala trening BiH

Foto: Screenshot/Klix.ba

Puno stvari je napisano oko ove utakmice, a posljednja je posebno bizarna

30.3.2026.
16:41
Sportski.net
Utakmica BiH i Italije izaziva ogromnu euforiju u obje zemlje već danima, a sve će se odlučiti u utorak u Zenici od 20:45 kada će početi utakmica za sve pikule. Pobjednik ide na SP, a poraženi će ostati bez Mundijala treći put zaredom.

Puno stvari je napisano oko ove utakmice, a posljednja je posebno bizarna. Naime, kako doznaje portal Klix.ba, Italija je čak na posljednjem treningu BiH imala špijuna, i to niti više, niti manje, već vojnika EUFOR-a. "Kako saznajemo iz izvora bliskih našem nacionalnom timu, na treningu Zmajeva u Butmiru desio se incident jer je trening snimao jedan vojnik EUFOR-a, čija se baza nalazi odmah uz kamp. Talijanski vojnik EUFOR-a je ostao u blizini terena u Butmiru i nakon što je prošlo prvih 15 minuta, koliko je trening bio otvoren za javnost.

Novinari i fotoreporteri su nakon toga napustili svoje pozicije, no vojnik je duže vrijeme ostao tu, nakon čega su u našem timu shvatili da je svojim mobilnim telefonom snimao trening. Zbog ovog incidenta će NS BiH uputiti pritužbu misiji EUFOR-a u BiH", piše bosanskohercegovački portal. Više doznajte OVDJE.

Bosna I HercegovinaTalijanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Kvalifikacije Za SpZenicaEufor
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
