Belgijske zvijezde zatečene kaosom u Americi: Hoće li Hrvatska doživjeti istu proceduru?

Nogometna reprezentacija Belgije trenutno boravi u Sjevernoj Americi, gdje se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, čiji je jedan od domaćina Meksiko. “Crveni vragovi” otvorili su turneju uvjerljivom pobjedom protiv Sjedinjenih Američkih Država (5:2) u Atlanti. Dva pogotka postigao je Dodi Lukébakio, dok su se u strijelce upisali i Zeno Debast, Amadou Onana te Charles De Ketelaere.

Ipak, osim uvjerljive igre na terenu, belgijska ekspedicija suočila se i s neočekivanim izazovima izvan njega. Nakon utakmice, prilikom odlaska na let za Chicago, igrače je na pisti dočekala neuobičajena sigurnosna procedura. Unatoč tome što su autobusom prevezeni izravno do zrakoplova kako bi izbjegli gužve u terminalu, morali su proći detaljne kontrole na otvorenom, uključujući pregled putovnica, prtljage, pa čak i obuće.

Takav tretman dao je naslutiti kakvi bi logistički i sigurnosni izazovi mogli pratiti reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva. Među igračima koji su prošli ovu proceduru bili su i neki od najvećih belgijskih aduta, poput Kevina De Bruynea i Jérémyja Dokua.

Ovakve situacije podsjećaju i na jedan od najpoznatijih logističkih problema u povijesti belgijskog nogometa. Na Svjetskom prvenstvu 1986. godine u Meksiku, reprezentacija je po dolasku u Mexico City doživjela pravi kaos. Zbog loše organizacije prijevoza i problema s dokumentacijom, igrači i stručni stožer proveli su više od tri sata na aerodromskoj pisti, izloženi jakom suncu i velikoj nadmorskoj visini. Taj događaj ostao je u Belgiji zapamćen kao “pakao na pisti”.

Posljedice su se osjetile već u prvoj utakmici, u kojoj je Belgija poražena od domaćina Meksika. Ipak, unatoč lošem startu, ta generacija uspjela je napraviti povijesni iskorak i plasirati se u polufinale, što je tada bio najveći uspjeh reprezentacije.

Današnja generacija Belgije sada ima priliku pokazati da je naučila lekcije iz prošlosti. Osim kvalitete na terenu, na velikim natjecanjima često presuđuju i detalji izvan igre poput organizacije, prilagodbe i otpornosti na nepredviđene okolnosti.

Belgija na predstojeće Svjetsko prvenstvo dolazi s visokim ambicijama i željom da prvi put u povijesti osvoji naslov. Natjecanje će otvoriti susretom protiv Egipta, predvođenog Mohamedom Salahom, a potom slijede dvoboji protiv Irana i Novog Zelanda.

