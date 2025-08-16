Ljepotice plijenile pažnju na Rujevici, a jedna situacija šokirala je čitav stadion

Ta divna riječka nogometna noć! Rujevica je u subotu bila okupana ljepotom. Lijepe žene, sjajna atmosfera, prava nogometna, a čitavi dojam upotpunili su i Bad Blue Boysi u kavezu i Armada na Sjeveru svojim neumornim navijanjem. Ljeto je bilo u punom jeku, derbi je ponudio apsolutno sve. Dobro, domaće pristalice nisu uživali zbog rezultata, ali dojmovi derbija su pozitivni. Čitav stadion gledao je samo hoće li Fruk ili netko drugi od riječkih ljubimaca preokrenuti situaciju na terenu, a nakon što je u 53. minuti Fruk dva puta pogodio gredu u samo nekoliko sekundi, svi su blijedo gledali i primali se za glavu.