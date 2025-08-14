Liverpool ne prestaje kupovati: Doveden i 18-godišnji div iz Parme

Liverpool i Parma postigli su dogovor o transferu 18-godišnjeg talijanskog središnjeg braniča Giovannija Leonija u engleski klub, objavio je u četvrtak menadžer Redsa Arne Slot.

"Klubovi su postigli dogovor, ali Leoni još nije potpisao", rekao je Slot na konferenciji za novinare uoči utakmice prvog kola Premier lige kod Bournemoutha koja se igra u petak.

Prema pisanju britanskih medija, Liverpool je za mladog braniča, koji je prošle sezone odigrao svojih prvih 17 utakmica Serie A za Parmu, platio 26 milijuna funti (30 milijuna eura).

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.



No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.



Fee around €35m with sell-on clause.



No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

Liverpool, aktualni engleski prvak, vrlo je aktivan na tržištu transfera ovog ljeta. Sjevernoengleski klub već je potrošio 301 milijun eura na pojačanja, uključujući napadače Nijemca Floriana Wirtza i Francuza Huga Ekitikéa, nizozemskog beka Jeremieja Frimponga i mađarskog braniča Miloša Kerkeza.

