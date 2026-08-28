Lazio odustao od Domingueza, ali kupuju drugog Plavog stopera? Na meti veliki talent
Zasad iz Rima nisu poslali ponudu, a Galetti navodi kako Dinamo Zebića vidi kao velikog talenta, no da bi mogao razmatrati ponudu od 2,5 milijuna eura.
Izgleda kako je talijanski prvoligaš Lazio odustao od dovođenja Sergija Domingueza. Dugo se pričalo o tom transferu, no Talijani su uvijek nudili manje nego što je Dinamo htio, a već neko vrijeme traje tišina glede prelaska Španjolca u Rim.
No, Lazio je ustrajan u svojoj namjeri da dovede pojačanje na stoperskoj poziciji iz Dinama te je sada, prema informacijama stručnjaka za transfere Rudyja Galettija, bacio oko na velikog talenta, kapetana B momčadi Dinama i hrvatske U-19 reprezentacije Marka Zebića.
🚨🦅 EXCL | Lazio showed concrete interest in Marko Zebić and already approached Dinamo Zagreb to discuss possible transfer conditions.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 27, 2026
Dinamo see him as a top talent and key for the squad, but could consider an ~€2,5m offer.
A Premier League club is also monitoring him. pic.twitter.com/24RbFRT5mn
Riječ je o 19-godišnjem stoperu kojeg Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura, a koji je za Dinamo debitirao prošle sezone. Bilo je to 26. veljače u utakmici protiv Genka, kada je Zebić ušao u igru za posljednje tri minute, a samo nekoliko dana kasnije igrao je i protiv Kurilovca u Kupu.
Do kraja sezone skupio je još tri nastupa po 90 minuta u SHNL-u, a izgleda kako su u Rimu procijenili da od mladog braniča mogu napraviti velikog igrača.
Zasad iz Rima nisu poslali ponudu, a Galetti navodi kako Dinamo Zebića vidi kao velikog talenta, no da bi mogao razmatrati ponudu od 2,5 milijuna eura.