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Lazio odustao od Domingueza, ali kupuju drugog Plavog stopera? Na meti veliki talent

Lazio odustao od Domingueza, ali kupuju drugog Plavog stopera? Na meti veliki talent
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zasad iz Rima nisu poslali ponudu, a Galetti navodi kako Dinamo Zebića vidi kao velikog talenta, no da bi mogao razmatrati ponudu od 2,5 milijuna eura.

28.8.2026.
18:28
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
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Izgleda kako je talijanski prvoligaš Lazio odustao od dovođenja Sergija Domingueza. Dugo se pričalo o tom transferu, no Talijani su uvijek nudili manje nego što je Dinamo htio, a već neko vrijeme traje tišina glede prelaska Španjolca u Rim.

No, Lazio je ustrajan u svojoj namjeri da dovede pojačanje na stoperskoj poziciji iz Dinama te je sada, prema informacijama stručnjaka za transfere Rudyja Galettija, bacio oko na velikog talenta, kapetana B momčadi Dinama i hrvatske U-19 reprezentacije Marka Zebića.

Riječ je o 19-godišnjem stoperu kojeg Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura, a koji je za Dinamo debitirao prošle sezone. Bilo je to 26. veljače u utakmici protiv Genka, kada je Zebić ušao u igru za posljednje tri minute, a samo nekoliko dana kasnije igrao je i protiv Kurilovca u Kupu.

Do kraja sezone skupio je još tri nastupa po 90 minuta u SHNL-u, a izgleda kako su u Rimu procijenili da od mladog braniča mogu napraviti velikog igrača.

Zasad iz Rima nisu poslali ponudu, a Galetti navodi kako Dinamo Zebića vidi kao velikog talenta, no da bi mogao razmatrati ponudu od 2,5 milijuna eura.

DinamoLazio
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