Lazio odustao od Domingueza, ali kupuju drugog Plavog stopera? Na meti veliki talent

Izgleda kako je talijanski prvoligaš Lazio odustao od dovođenja Sergija Domingueza. Dugo se pričalo o tom transferu, no Talijani su uvijek nudili manje nego što je Dinamo htio, a već neko vrijeme traje tišina glede prelaska Španjolca u Rim.

No, Lazio je ustrajan u svojoj namjeri da dovede pojačanje na stoperskoj poziciji iz Dinama te je sada, prema informacijama stručnjaka za transfere Rudyja Galettija, bacio oko na velikog talenta, kapetana B momčadi Dinama i hrvatske U-19 reprezentacije Marka Zebića.

🚨🦅 EXCL | Lazio showed concrete interest in Marko Zebić and already approached Dinamo Zagreb to discuss possible transfer conditions.



Dinamo see him as a top talent and key for the squad, but could consider an ~€2,5m offer.



A Premier League club is also monitoring him. pic.twitter.com/24RbFRT5mn — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 27, 2026

Riječ je o 19-godišnjem stoperu kojeg Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura, a koji je za Dinamo debitirao prošle sezone. Bilo je to 26. veljače u utakmici protiv Genka, kada je Zebić ušao u igru za posljednje tri minute, a samo nekoliko dana kasnije igrao je i protiv Kurilovca u Kupu.

Do kraja sezone skupio je još tri nastupa po 90 minuta u SHNL-u, a izgleda kako su u Rimu procijenili da od mladog braniča mogu napraviti velikog igrača.

Zasad iz Rima nisu poslali ponudu, a Galetti navodi kako Dinamo Zebića vidi kao velikog talenta, no da bi mogao razmatrati ponudu od 2,5 milijuna eura.