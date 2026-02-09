Kroos pogodio ravno u bolnu točku: 'Ako on ode, nitko vas neće gledati. Sramotno'

Legendarni Nijemac i bivši veznjak Real Madrida, Toni Kroos, poznat je po svojim izravnim i često kontroverznim stavovima, a posljednjih se mjeseci posebno oštro obrušio na projekt saudijske Pro lige. U svom podcastu ponovno je istaknuo ključnu ulogu Cristiana Ronalda, tvrdeći da je upravo on jedini razlog globalne vidljivosti tog natjecanja.

Kroos, koji je nedavno završio svoju veliku karijeru, ne ustručava se reći ono što misli, čak i ako to znači izazvati bijes navijača ili čelnika bogatih klubova. Njegove najnovije izjave o saudijskoj ligi ponovno su odjeknule u nogometnom svijetu, a u središtu je bio Cristiano Ronaldo.

"Čovjek koji ih je stavio na svjetsku kartu"

Govoreći u svom popularnom podcastu "Einfach mal Luppen", Kroos je bio nedvosmislen. Smatra da je dolazak portugalske superzvijezde u Al-Nassr bio prekretnica koja je ligi dala dotad neviđenu međunarodnu pozornost. Bez njega, tvrdi Nijemac, cijeli bi projekt izgubio smisao.

"Saudijska liga je čudan fenomen. Nitko nije čuo za nju prije nego što je Cristiano Ronaldo stigao, a sada pokazuju nepoštovanje prema čovjeku koji ih je stavio na svjetsku kartu", izjavio je Kroos, aludirajući na glasine o Ronaldovom nezadovoljstvu i medijske kritike. Kroos je uvjeren da je umanjivanje Ronaldovog doprinosa besmisleno te je iznio hrabru prognozu: "Kažem vam, ako Cristiano sutra ode, ova liga će izgubiti svu svoju privlačnost. Nitko je više neće gledati."

Kritika zbog principa

Ovo nije prvi put da Kroos kritizira masovni odlazak nogometaša na Bliski istok. Još prošle godine je transfere igrača u naponu snage nazvao odlukom "za novac, a protiv nogometa". Posebno je odjeknuo njegov komentar na prelazak 21-godišnjeg talenta Gabrija Veige u Al-Ahli, koji je na Instagramu opisao samo jednom riječju: "Sramotno".

Ipak, Kroos pravi jasnu razliku između mladih igrača i veterana poput Ronalda. Dok osuđuje one koji žrtvuju razvoj i igranje na najvišoj europskoj razini zbog financijske dobiti, za igrače na zalasku karijere ima više razumijevanja. "Svatko mora donijeti odluku za sebe, kao Cristiano Ronaldo, koji se na to odlučio pred kraj karijere. Ali postaje vrlo teško kada igrači, koji su usred karijere i imaju kvalitetu za najbolje klubove u Europi, odluče napraviti takve promjene", objasnio je Kroos.

Njegov čvrst stav potvrdio se i tijekom španjolskog Superkupa u siječnju, kada mu je publika u Rijadu zviždala pri svakom dodiru s loptom. Umjesto da ga to omete, Kroos je situaciju iskoristio da dodatno potvrdi svoje mišljenje. "Bilo je prilično smiješno. Zvižduci samo potvrđuju moje izjave, vjerojatno sam bio u pravu", poručio je tada, dodavši kako ga je situacija s ljudskim pravima u toj zemlji također odvratila od bilo kakvog razmišljanja o takvom transferu.

