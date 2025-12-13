FREEMAIL
KOLIKO? /

Kriptokopanija ponudila milijardu eura za talijanskog velikana, dobili su odgovor

Kriptokopanija ponudila milijardu eura za talijanskog velikana, dobili su odgovor
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia

Kriptokompanija je ponudila 1,1 milijardu eura za 65,4 posto udjela u vlasništvu torinskog kluba

13.12.2025.
15:33
Sportski.net
Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Obitelj Agnelli koja već sto godina upravlja Juventusom na svoju je adresu dobila zanimljivu ponudu. Njihov klub želi kupiti Kripto grupacija Tether, poznata po svojoj kriptovaluti USDT.

Kriptokompanija je ponudila 1,1 milijardu eura za 65,4 posto udjela u vlasništvu torinskog kluba čime bi postali većinski vlasnici talijanskog giganta. Ova kompanija već posjeduje 10 posto udjela u vlasništvu Juventusa, a sada su htjeli postati većinski vlasnici te uložiti još dodatnu milijardu eura u klub.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr

Obitelj Agnelli odbila je izdašnu ponudu Tethera. Investitori, predvođeni Exorom, uložili su oko milijardu eura svježeg novca u Juventus u posljednjih sedam godina kroz niz povećanja kapitala. Prema podacima Banke Italije, Tetherov USDT čini više od polovice tržišta stablecoina vezanih uz američki dolar.

 

JuventusSerie AKriptovalutaAgnelli
