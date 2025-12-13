Kriptokopanija ponudila milijardu eura za talijanskog velikana, dobili su odgovor
Kriptokompanija je ponudila 1,1 milijardu eura za 65,4 posto udjela u vlasništvu torinskog kluba
Obitelj Agnelli koja već sto godina upravlja Juventusom na svoju je adresu dobila zanimljivu ponudu. Njihov klub želi kupiti Kripto grupacija Tether, poznata po svojoj kriptovaluti USDT.
Kriptokompanija je ponudila 1,1 milijardu eura za 65,4 posto udjela u vlasništvu torinskog kluba čime bi postali većinski vlasnici talijanskog giganta. Ova kompanija već posjeduje 10 posto udjela u vlasništvu Juventusa, a sada su htjeli postati većinski vlasnici te uložiti još dodatnu milijardu eura u klub.
