BIZARNE SCENE /

Messi je stigao u Indiju, a onda je nastao kaos: Letjele su stolice i boce

Messi je stigao u Indiju, a onda je nastao kaos: Letjele su stolice i boce
Foto: Dibyangshu Sarkar/afp/profimedia

Navijači su bili ogorčeni što su morali platiti skupe ulaznice

13.12.2025.
10:52
Sportski.net
Dibyangshu Sarkar/afp/profimedia
Lionel Messi posjetio je indijsku Kolkatu u sklopu svoje turneje, dočekalo ga je 80 tisuća navijača, ali vrlo brzo sve je otišlo po krivu. 

Naime, Messi se na terenu Salt Lake Stadiuma zadržao tek pola sata, nije obišao niti cijeli krug oko stadiona nakon što je uslijedio kaos. Navijači su bili ogorčeni što su morali platiti skupe ulaznice, a na kraju nisu niti vidjeli Messija koji je bio okružen medijima, političarima i influenserima.

 

 

Okupljena masa počela je prosvjedovati, upadati u teren i trgati i bacati stolice. Neki su navijači platili i stotinjak eura samo kako bi vidjeli Messija, a na kraju su vidjeli smo "VIP" osobe koje šetaju uz Messija, a sve je trajalo manje od pola sata. Jedan video prikazuje nekoliko ljudi kako se penju preko ograde prije nego što su upali na teren nakon što je Messi otišao, a slike prikazuju stotine navijača kako divljaju po terenu i okolnoj trkaćoj stazi.

 

 

Messi je posjetio Indiju prvi put od 2011. godine, a ovaj put bivši glavni grad izgradio je izvanredan kip ikone visok 21 metar kako bi obilježio njegov posjet. On je tamo u sklopu turneje tijekom koje bi trebao prisustvovati koncertima, omladinskim nogometnim klinikama, padel turniru i pokrenuti dobrotvorne inicijative na događajima u Kolkati, Hyderabadu, Mumbaiju i New Delhiju.

Foto: Dibyangshu Sarkar/afp/profimedia

Foto: Shubhajit Roy Karmakar/alamy/profimedia

Lionel MessiIndijaKaosNeredi
Messi je stigao u Indiju, a onda je nastao kaos: Letjele su stolice i boce