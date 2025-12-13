Messi je stigao u Indiju, a onda je nastao kaos: Letjele su stolice i boce

Lionel Messi posjetio je indijsku Kolkatu u sklopu svoje turneje, dočekalo ga je 80 tisuća navijača, ali vrlo brzo sve je otišlo po krivu.

Naime, Messi se na terenu Salt Lake Stadiuma zadržao tek pola sata, nije obišao niti cijeli krug oko stadiona nakon što je uslijedio kaos. Navijači su bili ogorčeni što su morali platiti skupe ulaznice, a na kraju nisu niti vidjeli Messija koji je bio okružen medijima, političarima i influenserima.

🤦What a shame! Angry Messi fans are vandalising the Salt Lake Stadium in Kolkata



Indian supporters are furious that the footballer showed up for just 10 minutes — and they couldn’t even get a proper look at him. https://t.co/dhmtCAqazz pic.twitter.com/Bfx5QjzNln — NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025

Okupljena masa počela je prosvjedovati, upadati u teren i trgati i bacati stolice. Neki su navijači platili i stotinjak eura samo kako bi vidjeli Messija, a na kraju su vidjeli smo "VIP" osobe koje šetaju uz Messija, a sve je trajalo manje od pola sata. Jedan video prikazuje nekoliko ljudi kako se penju preko ograde prije nego što su upali na teren nakon što je Messi otišao, a slike prikazuju stotine navijača kako divljaju po terenu i okolnoj trkaćoj stazi.

🚨Leo messi just arrived at the salt lake stadium in Kolkata & the Whole crowd Started Chanting "MESSI, MESSI, MESSI". 🔥🐐



The Stadium holding over 110k is fully packed, Insane. 🤯pic.twitter.com/yhqVYDahRz — MessiXtra  (@MessiXtraHQ) December 13, 2025

Messi je posjetio Indiju prvi put od 2011. godine, a ovaj put bivši glavni grad izgradio je izvanredan kip ikone visok 21 metar kako bi obilježio njegov posjet. On je tamo u sklopu turneje tijekom koje bi trebao prisustvovati koncertima, omladinskim nogometnim klinikama, padel turniru i pokrenuti dobrotvorne inicijative na događajima u Kolkati, Hyderabadu, Mumbaiju i New Delhiju.

Foto: Dibyangshu Sarkar/afp/profimedia

Foto: Shubhajit Roy Karmakar/alamy/profimedia

