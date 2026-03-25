Odlazi Liverpoolov Faraon nakon devet godina: 'Zbog vas nikad neću hodati sam'

Nakon dugih devet godina Mohamed Salah napušta Liverpool. Najbolji egipatski nogometaš svih vremena na kraju sezone odlazi s Anfielda, a tu vijest napadač je potvrdio dirljivim videom na Instagramu. O kraju jedne čudesne ere, ali i gdje dalje - u priči Kristine Livaje.

"Nažalost, došao je i taj dan. Ovo je prvi dio mog oproštaja. Na kraju ove sezone napuštam Liverpool", kazao je Salah.

Stigao je i taj trenutak... s knedlom u grlu, Mohamed Salah se polako oprašta od kluba s kojim je ispisao povijest.

"Želim započeti time da kažem kako nikada nisam mogao zamisliti koliko će ovaj klub, ovaj grad i ovi ljudi postati dio mog života. Liverpool nije samo nogometni klub. To je strast. To je povijest. To je duh koji se ne može opisati jednom riječju onima koji nisu dio ovog kluba", riječi su Salaha.

U Liverpool je Salah stigao 2017. kada je iz Rome došao na Anfield gdje se prometnuo u jednu od najvećih legendi kluba. U dresu Redsa postigao je impresivnih 255 pogodaka u 435 nastupa čime se upisao na treće mjesto vječnih strijelaca kluba.

"Naravno, posebno je za njega zabiti svoj 250. pogodak. Ipak, za njega samog zabiti pogodak nije ni toliko posebno, jer svi znamo da će to uvijek raditi", riječi su Arnea Slota.

A to je radio punih 9 godina. S Liverpoolom je u vitrine pospremio 9 trofeja i nekoliko individualnih nagrada.

"Apsolutno izuzetan igrač, jedan od najboljih svih vremena. Bez ikakve sumnje. Sreća je što sam imao nekoliko odličnih igrača, ali on je stvarno na vrhu, a njegove brojke su izuzetno posebne", kazao je 2023. Jürgen Klopp.

Pamtimo i nezaboravni duo - Salah - Lovren. A 33-godišnjak još nije za otpisati. Raste interes klubova koji na ljeto kreću u utrku. Zainteresirani su Saudijci, a spominje se i PSG i Inter Miami...iako mu ugovor vrijedi još godinu dana klub ga pušta kao slobodnog igrača.

"Odlazak nikada nije lak. Dali ste mi najljepše razdoblje u životu. Uvijek ću biti jedan od vas. Ovaj klub će zauvijek biti moj dom – meni i mojoj obitelji".

Ovako se polako oprašta od navijača, a pravi oproštaj slijedi na kraju sezone.

"Hvala vam na svemu. Zbog svih vas – nikada neću hodati sam".