Kotarski primio gol nakon 11 sekundi igre u 2. poluvremenu pa briljirao

U susretu petog kola danskog nogometnog prvenstva Kopenhagen je na gostovanju pobijedio Nordsjaelland sa 3-1, a za pobjednički sastav je branio hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski.

Domaćin je poveo nakon svega 11 sekundi drugog poluvremena golom Princea Amoaka, no gosti su u nastavku okrenuli rezultat golovima Youssofe Moukoka (59), Pantelisa Hatzidiakosa (75) i Yorama Zaguea (90+4).

Foto: Profimedia

Domaćin je od 45. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Tobias Salquist. Kotarski je u gostujućim redovima dobio jednu od najvećih ocjena.

Kopenhagen trenutačno vodi sa 12 bodova, tri više od Brondbyja koji ima i susret manje. Slijede Randers i Odensea sa po sedam bodova i susretom manje.

