IZ ŠVEDSKE /

Bosna i Hercegovina dobila još jedno pojačanje, ali nećemo ga gledati na SP-u

Foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Gledali smo ga ranije ove sezone i protiv Dinama u Europskoj ligi

21.4.2026.
12:30
D.F.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine jača je za još jednog igrača iz dijaspore. Kenan Busuladžić, veznjak Malmöa koji je nastupao za mlade selekcije Švedske, odlučio je igrati za A reprezentaciju BiH, piše SportSport.

Busuladžić sada mora proći proceduru promjene sportskog državljanstva i dobivanja BiH putovnice što je postupak koji traje pa Busuladžića nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu već će dres Zmajeva obući vrlo vjerojatno ove jeseni u Ligi nacija. Riječ je 19-godišnjem veznom igraču koji je već 36 puta nastupio za prvu momčad Malmöa. 

Sergej Barbarez i Emir Spahić su privukli niz velikih talenata po dolasku u reprezentaciju BiH te je Busuladžić igrač koji se odlično uklapa u njihovu vizije budućnosti reprezentacije BiH.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
