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U METKOVIĆU I ZAGREBU /

Dvojica Hrvata osvojila po 436.055 eura! Otkrili što će s dobitkom: 'Plan je jasan'

Dvojica Hrvata osvojila po 436.055 eura! Otkrili što će s dobitkom: 'Plan je jasan'
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Foto: Hrvatska lutrija

Obojica su prošlog tjedna posjetila glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije i preuzela dobitak 5+1 u iznosu od 436.055,90 eura

5.6.2026.
12:15
danas.hr
Hrvatska lutrija
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Kako je objavila Hrvatska lutrija, u utorak, 12. svibnja, u 38. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 7, 15, 19, 28, 35 te 3 i 11, koji su iste večeri donijeli sreću dvojici igrača Hrvatske Lutrije — jednom u Metkoviću i jednom u Zagrebu.

Obojica su prošlog tjedna posjetila glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije i preuzela dobitak 5+1 u iznosu od 436.055,90 eura.

Metkovčanin Eurojackpot odigrava nekoliko puta mjesečno, najčešće kroz pretplatu na više kola, a ovo mu nije prvi susret s većim dobitkom. Kako nam je ispričao, već je jednom prilikom osvojio 5.000 eura.

Rasplakao se od sreće

Ovoga puta za veliki osvojeni iznos saznao je iz vijesti, a kada je provjerio vlastiti listić i uvjerio se da je sve stvarnost, rasplakao se od sreće.

Sretne vijesti odmah je podijelio sa suprugom, koja mu isprva nije vjerovala. Ima jasan plan za osvojeni iznos — njime će, kaže, kupiti kuću. Eurojackpot će, naravno, nastaviti igrati i dalje, baš kao i dosad, jer vjeruje da u životu uvijek treba biti uporan.

Druga sretna priča stiže iz Zagreba. Dobitnik redovito igra Bingo i Eurojackpot, a brojeve bira prema datumima rođenja članova svoje obitelji.

Uplatio je samo dva eura...

Dobitni listić uplatio je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Karela Zahradnika 16a, uplatom od 2,00 eura, odnosno jednom odigranom kombinacijom.

Ta jedna kombinacija bila je dobitna, a za provjeru listića bili su zaduženi članovi njegove obitelji. Oni su ga obavijestili o dobitku, a lijepe vijesti odmah su zajedno i proslavili. Što će učiniti s dobitkom, isplanirao je do detalja, ali to će, kaže, ostati između njega i njegovih bližnjih.

Uvijek je vjerovao da se strpljenje jednog dana isplati, a na pitanje što je za njega prava sreća, odgovara jednostavno — obitelj, ljubav i mir u svijetu.

Kako navodi Hrvatska lutrija, u sinoćnjem izvlačenju Lota 6 osvojen je dobitak 5+1 u iznosu od 8.021,11 eura, a listić je uplaćen putem interneta. Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota gdje jackpot iznosi 27.000.000,00 eura.

EurojackpotHrvatska Lutrija
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