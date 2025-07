Novo Dinamovo pojačanje ne sviđa se svima: 'On je najgori igrač s kojim sam igrao'

Škotski stoper Scott McKenna u srijedu navečer službeno je postao novi igrač Dinama. Igrač takvog kalibra rijetko se viđa u HNL-u jer je u Premier ligi upisao čak 82 nastupa, a za škotsku je reprezentaciju skupio 42 utakmice i između ostalog nastupio na europskim prvenstvima 2021. i 2024. godine.

Ne bi se svi složili s time da je McKenna odlično pojačanje. Naime vratar Kopenhagena, bivšeg McKennina kluba, Kamil Grabara rekao je kako je McKenna najgori igrač kojeg je vidio. Poljak je na jednom podcastu prošle godine kako nije mogao smisliti škotskog stopera.

'Četvrti put sam mu rekao da to ne radi. I peti put je to opet napravio'

"Imao sam jedan slučaj s jednim Škotom u Kopenhagenu, Scott McKenna bio je najgori nogometaš kojeg sam ikada vidio u životu. Budimo iskreni, bio je najgori nogometaš kojeg sam ikad vidio. Sada igra u Las Palmasu, ne znam kako, bio je najgori nogometaš s kojim sam ikada igrao i jednostavno nisam imao strpljenja za njega", rekao je oštro Grabara.

"Imao sam situacije na treningu gdje smo radili na nekoj igri, a on je to tri puta napravio na svoj način. I četvrti put sam mu rekao da to ne radi. I peti put je to opet napravio. Nisam to mogao podnijeti, i bilo je nekih manjih ili većih svađa. Jednostavno ga nisam mogao podnijeti, a vjerojatno ni on mene nije mogao podnijeti, tako da će to biti jasno zašto me nije tretirao kao dobrog prijatelja. Ali on je bio jedini nogometaš s kojim nisam imao volje trenirati i nisam imao volje razgovarati s njim", rekao je Kopenhagenov čuvar mreže.

