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Bivši igrač Hajduka i Dinama briljira u Njemačkoj: Ključan u velikom preokretu

Bivši igrač Hajduka i Dinama briljira u Njemačkoj: Ključan u velikom preokretu
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Foto: Michael Taeger/imago sportfotodienst/Profimedia

Od dolaska u Hertu Brekalo je odigrao 16 utakmica u kojima je zabio pet i namjestio četiri pogotka, a od ove sezone je i kapetan kluba.

28.8.2026.
20:59
HinaSportski.net
Michael Taeger/imago sportfotodienst/Profimedia
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U trećem kolu Bundeslige 2 nogometaši berlinske Herthe su u gostima s 5-3 pobijedili Eintracht Braunschweig.

Bila je ovo treća pobjeda Herthe, a ovog je petka junak berlinskog sastava bio nekadašnji hrvatski reprezentativac Josip Brekalo koji je postigao dva pogotka čemu je dodao i jednu asistenciju.

Hertha je pobijedila premda je gubila 0-2 nakon nešto više od pola sata igre i poslije domaćih golova Sturma i Ehlersa u 9. i 33. minuti. Na odmor se otišlo uz 2-2 jer je Brekalo prvo asistirao Thorsteinssonu u 43. za 1-2, dok je hrvatski igrač u nadoknadi bio strijelac za poravnanje.

Preokret se dogodio u nastavku utakmice. Prvo je domaći igrač Ehlers u 53. pogodio vlastitu mrežu za 3-2 Herthe, potom je Brekalo u 69. pogodio s bijele točke za 4-2, dok je Adewumi u 87. minuti bio strijelac za 5-2. Sve je okončano domaćim golom Urbicha u 88. minuti za gostujućih 5-3.

Od dolaska u Hertu Brekalo je odigrao 16 utakmica u kojima je zabio pet i namjestio četiri pogotka, a od ove sezone je i kapetan kluba.

Josip Brekalo2. BundesligaHertha Berlin
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