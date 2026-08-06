Je li ovo sastav Hajduka za novu europsku utakmicu? Garcia donio odluku oko Livaje

Hajduk u četvrtak od 19:00 igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Suparnik Bijelima je litavski nogometni klub Žalgiris.

Bijelima će ovo biti peti europski nastup ove sezone. Dosad su na Poljudu svladali Žilinu i Pafos, dok su u oba gostujuća susreta doživjeli poraze. Slovačku momčad izbacili su ukupnim rezultatom 3-2, a protiv Ciprana završili su svoj put u kvalifikacijama za Europsku ligu, izgubivši nakon produžetaka s ukupnih 4-2. U ovoj sezoni Hajduk ima dvije pobjede i tri poraza, ako računamo i poraz od Varaždina u 1. kolu SHNL-a.

Hajduk je na papiru favorit protiv Žalgirisa protiv kojeg večerašnji sraz igra u gostima, no razlog za oprez predstavlja dugačak niz bez europske pobjede na gostujućem terenu. Posljednji put Splićani su slavili izvan Poljuda još u rujnu 2020., kada su s 1-0 pobijedili makedonsku Renovu. Gonzalo Garcia pokušat će prekinuti tu neugodnu tradiciju, a očekuje se da će na teren poslati sljedeću postavu.

Među vratnicama bi trebao biti Toni Silić, dok bi obranu trebali činiti Mathieu Acapandie, Dario Marešić, Alec van Hoorenbeeck i Šimun Hrgović. U veznom redu kao dvije "šestice“ trebali bi zaigrati Rokas Pukštas i Adrion Pajaziti. Ispred njih očekuju se Abdoulie Bamba Sanyang, Dalisson i Marin Šotiček, koji bi prednost trebao dobiti ispred Darija Melnjaka.

Najistureniji bi trebao biti Michele Šego. To bi značilo da će Marko Livaja ponovno utakmicu započeti na klupi, nakon što je bio u početnoj postavi u prvenstvenom porazu od Varaždina 2-1, tijekom kojeg u 90. minuti nije realizirao jedanaesterac.

Sastav Hajduka (4-2-3-1) za Žalgiris: Toni Silić; Mathieu Acapandie, Dario Marešić, Alec van Hoorenbeeck, Šimun Hrgović; Rokas Pukštas, Adrion Pajaziti; Abdoulie Bamba Sanyang, Dalisson, Marin Šotiček; Michele Šego.

Gonzalo Garcia je u prvih pet utakmica sezone posegnuo za čak 20 igrača iz svojega kadra. Priliku su dobili Silić, Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović, Pajaziti, Pukštas, Brajković, Dalisson, Melnjak, Šego, Huram, Skoko, Livaja, Bamba, Del Moral, Skelin, Sigur, Šutalo, Gabrić i Šotiček, no malo je tko od njih sezonu otvorio na zadovoljavajući način, što potvrđuju i dosadašnji rezultati. U dvama susretima na Poljudu momčad je djelovala dobro, ali tri gostujuće izvedbe ostavile su ozbiljnu mrlju na ukupnom dojmu Garcijinih trupa.

Minutaža je, razumljivo, bila neravnomjerno raspoređena s obzirom na različite uloge igrača, no Hajduk se sada mora hitno trgnuti i pronaći pravi ritam. Garcia je praktički ostao bez manevarskog prostora. Jedina dva imena koja još nismo vidjeli u službenim utakmicama otpadaju na Kosovara Rona Racija i Albanca Etnika Brrutija. Radi se o stoperu i ofenzivnom veznjaku.