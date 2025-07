Buduća engleska jedinica vraća se kod Kovačića i Gvardiola. Znači li ovo odlazak Edersona?

Manchester City je u procesu dovođenja vratara Burnleyja Jamesa Trafforda za 27 milijuna funti. Prije dvije godine Burnley je upravo iz Cityja doveo mladog engleskog vratara za 19 milijuna funti.

Građani su sada aktivirali otkupnu klauzulu za svog bivšeg vratara. Engleski mediji pišu da će Trafford potpisati na pet godina, a u Cityju već imaju tri vratara, Edersona, Ortegu i Bettinellija. Ederson ulazi u posljednju godinu ugovora i Trafford će vjerojatno biti njegov nasljednik.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign James Trafford as new goalkeeper, here we go!



Deal in place with Burnley under value of £40m buy back clause. Trafford said yes to Man City as Pep Guardiola wanted him.



Newcastle are also informed about Trafford’s decision. pic.twitter.com/UG4X3V2lsZ