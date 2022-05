Nakon prošlogodišnjeg posrtaja na Europskom prvenstvu i serije podosta loših izdanja pojedinih reprezentativaca, kao i žestoke kritike na račun igre i izvedbe, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, najavio je drastične promjene. Prvo se ratosiljao Ante Rebića, dojučerašnjeg junaka sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. I to je nešto što se može opravdati jer Rebić je javno kritizirao izbornika i igru reprezentacije, a kako se za svoje postupke nije ispričao, Dalić ga zbog vlastitog digniteta nije imao potrebe zvati.

Drugi potez Dalića bila je nova politika selektiranja. I to je nešto što su mnogi objektivniji navijači reprezentacije dugo priželjkivali. Dalić je najavio kako više neće zvati igrače koji u svojim klubovima nisu standardni, da neće zvati igrače koji su u lošoj formi i da u reprezentaciji smiju igrati samo oni koji su u optimalnoj formi.

Prvi koji je osjetio svježe iskovanu oštricu izbornika bio je nominalno prvi i najbolji napadač reprezentacije, Bruno Petković. Ofenzivac Dinama odigrao je loš Euro, kao i dobar dio njegovih suigrača, ali Dalić se žalio uoči početka natjecanja da mu Petković dolazi na okupljanje nepripremljen. Početkom sezone, Petković se samoinicijativno prebacio na poziciju "desetke" u klubu. Odlaskom Lovre Majera u Rennes, to je mjesto ostalo upražnjeno, a kako Petković ima izražene razigravačke sposobnosti i tendenciju da se povlači čak i na svoju polovicu kako bi iznio loptu, u Dinamu se nisu previše opirali i Bruno je dobio što je htio.

Za Petkovića nema mjesta

Koristio je Dalić gotovo svaku pressicu kako bi poslao poruku Petkoviću i poslao mu jasan signal, pa čak i indirektnu provokaciju, pretpostavljanjem dojučerašnjih autsajdera na mjesta udarnih napadača.

"Moja je odluka i moj izbor napadača, Budimir i Čolak, iza toga ja stojim, to ne znači da Petković i drugi način neće biti na popisu u idućem ciklusu, puno sam razmišljao i odlučio, nitko nije otpisan, ako igrači svojom formom zasluže, vrata su im otvorena", izjavio je to Dalić u kolovozu prošle godine.

Petković je igrao sjajno u svojoj novoj ulozi "desetke", ali Dalić za njega nije pronalazio mjesta, ma nije niti htjeo, štoviše, poručio je javno da mu takav Petković ne treba. “Petković mi treba samo u napadu. Ono što on igra u Dinamu, mi u reprezentaciji imamo najbolje na svijetu, tu su Modrić i Brozović. Vidim ga jedino u špici”, rekao je Dalić u studenom lani i time direktno poručio Petkoviću da mu je jedina ulaznica u reprezentaciju, bez obzira na sve, ta da mora poštovati njegove želje i igrati centarfora. I ništa drugo!

Petkovića je, navodno, jako pogodilo, čak i dotuklo, to što više nije reprezentativac i tko zna možda je baš to jedan od razloga zbog kojih mu je kasnije u prvenstvu forma drastično pala. Petković se koncem aktualne sezone ponovo vratio u formu i odigrao je nekoliko vrlo dobrih partija za Dinamo, ali Dalić ga je izostavio i s posljednjeg popisa za utakmice Lige nacija u lipnju 2022. godine. Petković je svo ovo vrijeme šutio i čekao poziv, nije se bahatio, nije bio bezobrazan, ali poziv nije dočekao.

Ali za Vlašića ima...

Da se razumijemo, izbornik je sve ove odluke vezane za Petkovića donio potpuno opravdano. Dapače, mi pozdravljamo te odluke i poteze jer izbornik Dalić je taj koji ima veoma nezahvalnu zadaću birati najbolje igrače, a ima ih podosta, i još s njima zadovoljiti suludo visoke kriterije koje je postavilo navijačko tijelo. I sve bi to bilo u redu da Zlatko Dalić nema dvostruke kriterije, ili da se malo grublje i direktnije izrazimo, nije licemjeran.

Prošloga ljeta, otprilike negdje kada je Dalić odlučio eliminirati Petkovića iz svoje križaljke, svoj drugi, treći ili koji već, životni transfer ostvario je Nikola Vlašić. Popularni Niksi "konačno" je napustio taj "notorni CSKA koji ga je godinama limitirao i nije oslobađao njegov puni potencijal" i svi su čekali da se bivši Hajdukovac ponovo revitalizira u Engleskoj. Međutim, Vlašić je potpisao za vjerojatno najgori klub za koji je mogao potpisati, West Ham. Ne velimo da su "najgori" jer gajimo nekakav animozitet prema tom istočnolondonskom klubu, niti ih podcjenjujemo, upozorili smo još na početku sezone da je Vlašić vjerojatno pogriješio s odabirom kluba zbog goleme konkurencije na njegovoj poziciji, kao i zbog činjenice da trener David Moyes ne tolerira igračima dug period prilagodbe niti ih "pegla" dok ne dođu u formu.

Točno tako je i bilo. Vlašić, koji i inače ne djeluje dobro pod pritiskom i kada ima konkurente unutar momčadi, nije se uspio nametnuti Moyesu, niti spojiti tri dobre utakmice u godinu dana. Škot mu je dao pregršt prilika, zaista se ne može i nije fer za reći da nije, ali Vlašić nije iskoristio niti jednu. Možda mu nije odgovarao taj pomalo rudimentarni sustav koji njeguje Moyes, možda ga je konkurencija ugušila, možda su navijači previše očekivali... Zapravo to je i nebitno za ovu temu.

Nepozivanje bi ga dotuklo?!

No, Vlašić je i na utakmicama reprezentacije, gdje je neko vrijeme bio među glavnim igračima, igrao gotovo pa katastrofalno i to su zamijetili gotovo svi, od dežurnih kauč-analitičara, do navijača, stručnjaka, novinara... Ipak, bez obzira na to što gotovo godinu dana ima kroničnih problema s formom i što gotovo da i ne igra u klubu, Nikola Vlašić je još uvijek u reprezentaciji.

Neka se Vlašić ne osjeti napadnutim jer to zapravo i nije njegova krivica, ali Dalićev poziv Vlašiću za reprezentacijsku akciju u lipnju je krajnje licemjeran potez. Nakon svega što se izdogađalo s Petkovićem, igračem na čijoj poziciji reprezentacija nema rješenja i koji mu je osigurao plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine, a koji je, to valjda svi znaju, na glasu kao veoma emocionalno osjetljiv igrač s kojim treba "znati kako", kojeg katkada treba istrpjeti, Dalić mrtvo-hladno izjavi da će koristiti reprezentaciju kako bi revitalizirao karijeru Nikoli Vlašiću i da ga zove jer bi ga nepozivanje, pazite sada - dotuklo.

"Vlašić ima moje ogromno povjerenje, žao mi je što ne igra i ne želim ga izgubiti. Nepozivanje u reprezentaciju bi ga dotuklo, hoću ga vratiti u život koliko je god moguće. Dobit će šansu i svjestan je da mora igrati. Donijet će odluku tijekom ljeta što i kako. Bio je jedan od najboljih igrača u kvalifikacijama, znam koliko vrijedi i može. Svi u stožeru smo za njega i stav je da mora biti s nama", izjavio je to Dalić na pressici u ponedjeljak 16. svibnja 2022. godine.

Ako ne vjerujete napisanom, evo pogledajte izjavu i u videu ispod.

Što je s ostalima?

Vjerujemo nekako da je doslovce svakom igraču koji je jednom bio u reprezentaciji, a na kojeg se ozbiljno računalo, bilo jako teško, da je bio shrvan i dotučen ako sljedeći put njegova imena nije bilo na popisu. Brine li Dalić sada o mentalnom zdravlju Mile Škorića, koji je ispao s popisa samo zato da bi upao prgavi i nedosljedni branič s vrlo upitnom sudbinom, Marin Pongračić, i to samo kako bi, parafrazirat ćemo Dalića, osjetio da se računa na njega u budućnosti?

Pitamo se, eto, brine li Dalić o tome kako se osjećaju Nikola Moro, Filip Krovinović, i recimo Luka Ivanušec, koji su u vrlo dobroj formi, svakako boljoj od Vlašića, a nisu pozvani samo zato da bi se eventualno revitaliziralo igrača koji u godinu dana nije odigrao tri dobre utakmice, niti u klubu niti u reprezentaciji? Pitamo se i kako će se osjećati, recimo Lovro Majer ponajbolji veznjak francuske lige, kada mu se hijerarhijski pretpostavi Vlašića, odnosno, kada ovaj zbog dotučenosti dobije priliku u prvoj momčadi ili veću minutažu?

Možemo i ovako. Što će reći, eto baš Petković, oko kojeg je Dalić maksimalno nefleksibilan, na to što Dalić uporno daje šanse Vlašiću, traži mu idealnu poziciju, dozira ga koliko god je potrebno, i spreman ga je čekati vjerojatno i više od godinu dana? Ili Brekalo možda, koji je svojevremeno isto bio među otpisanima zbog kratkotrajne loše forme i kojeg je Dalić koristio i na lijevom i na desnom krilu, centarforu pa čak i na desnom beku, iako je čovjek prema profilu lijevo krilo?

Opasna odluka

Da budemo jasni, ne igramo se mi Škorićeva, Petkovićeva, Morina ili Brekalova odvjetnika, oni su nam samo poslužili kao dobar primjer, već samo ističemo jednu veoma neozbiljnu i de facto vrlo opasnu odluku izbornika. Velimo opasnu, jer u tetošenju pojedinaca i pretvaranju reprezentacije u poligon za revitalizaciju svojih miljenika jednostavno vidimo samo recept za novi debakl i katastrofu. Ne može se upozoravati igrače na to da moraju igrati u klubu, da moraju biti u formi i davati svoj maksimum kako bi igrali u reprezentaciji, a istovremeno od reprezentacije raditi rehabilitacijsku oazu za "mezimca" koji godinu dana ne može ući u formu jer je odabrao pogrešan klub za nastavak karijere. Uz dužno poštovanje, to je licemjerno.

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u Kataru. Dalić je najavio svakojake promjene, od sustava, do uvođenja novih igrača, novih kriterija selekcije, nove taktike... Ali odlukama kao što je ova, da pozove napola dotučenog Vlašića kako bi mu pomogao da se revitalizira, zapravo anulira sve što je najavio i lako se može dogoditi da izgubi povjerenje i kod javnosti, i kod navijača koji javno slušaju njegova obećanja i smatraju ga čovjekom od riječi, pa možda i kod samih igrača u reprezentaciji.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.