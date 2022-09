Englesko-irski dramatičar, majstor jezičnog obrta i paradoksa, zaslužan za brojna vrhunska djela, poput Pigmaliona, George Bernard Shaw, svojevremeno je rekao: "Tko ne može promijeniti svoje mišljenje, ne može promijeniti ništa".

Jedna od najtežih stvari u životu jest promijeniti se, odnosno, promijeniti svoje mišljenje o nečemu. Međutim, jednom kada prevladate tu mentalnu prepreku i uvidite da tvrdoglavošću, pretjeranom principijelnošću ili jednostavno zadrtošću, nećete postići baš nikakav napredak, da kočite progres i zapravo se unazađujete, onda postajete, zapravo, veći čovjek.

Iako to možda tako ne gleda ili ne primjećuje, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, gospodin Zlatko Dalić, svojim je posljednjim odlukama dokazao da se čovjek karakterno ipak može promijeniti, odnosno, kako mi to vidimo, potvrdio je teoriju G.B. Shawa.

Bio je sklon populizmu

Dugo se godina izbornik grčevito pridržavao nekih arhaičnih postulata koji su u nogometu, de facto, odavno iskorijenjeni. U svojoj goloj suštini, dakle, najobjektivnije gledano, reprezentacija bi trebala biti skup nogometaša neke nacije koji, trenutno, u najsnažnijim ligama igraju na optimalnoj razini, odnosno, kontinuirano održavaju dobru formu. Dakako, tako možemo gledati ako eliminiramo sve ostale čimbenike koji utječu na konačnu selekciju i takvim principom rada mogu se služiti samo izbornici velikih i elitnih nogometnih nacija, a mi se, odvažno, svrstavamo među takve.

Izbornici tako velikih reprezentacija imaju i veoma tvrdu kožu, znaju se nositi s pritiskom i nemojte nas shvatiti krivo, ali ne spuštaju se na razinu navijača i kritičara, pa čak i pojedinih igrača i zadnje što imaju na umu, jest kako im udovoljiti. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, sve do sada, imao je tendenciju dodvoravati se navijačima i medijima, sklanjao se od odgovornosti i bio veoma sklon populizmu.

Dalić je konstantno osluškivao puls navijača, medija, pokušavao je pridobiti što je više moguće kritičara na svoju stranu i gotovo pa je udovoljavao željama javnosti, koliko može dakako, a da to pritom ne ispadne previše nakaradno. Dijelom je tu upliva imao i HNS koji i dalje pokušava spasiti ugled nakon neslavne ere Zdravka Mamića i steći naklonost navijača iz svih dijelova Hrvatske i to na odveć jeftin i plastičan način.

Karakteristika koje je najviše iritirala

Dalić je godinama nakon osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, stavljao ugled reprezentacije na kocku, samo kako bi stekao naklonost dijela navijača ili kako bi smirio kritiku medija. Primjerice, kako Hrvatska luta po raznim stadionima u Hrvatskoj, tako Dalić smatra zgodnim u Splitu forsirati u prvoj postavi igrače koji su igrali u Hajduku, u Osijeku Slavonce, u Zagrebu bivše i sadašnje igrače Dinama… Isto tako, Dalić je već nekoliko puta na silu eksperimentirao s raznim postavama, formacijama, sustavima i uvodio je neke igrače, zbog jakog pritiska medija. Možda je i sam želio isprobati, možda i nije, ali vrlo se često kritika javnosti poklapala s njegovim odlukama da se "nešto promijeni" u reprezentaciji.

Međutim, jedna je Dalićeva karakteristika do sada bila, ako pitate nas, veoma iritantna, odnosno, pomalo i neshvatljiva, a to je njegova gotovo pa patološka privrženost pojedinim igračima. Dalić je u svom gotovo petogodišnjem mandatu uveo ogroman broj novih, mlađih i kvalitetnih igrača u reprezentaciju, ali istovremeno je baš jako pazio da mu svi preostali "srebrni" reprezentativci uživaju sve blagodati reprezentacije i budu, zapravo, pošteđeni izbacivanja iz ekipe, isključivo zbog toga što su bili dijelom generacije koja je uzela srebro u Rusiji. To je jedan od arhaičnih postulata koji je baš znao nervirati i, kako se kolokvijalno kaže, znao je bosti u oči.

Dalić svojim "srebrnim" reprezentativcima dugo vremena garantirao mjesto u prvoj postavi bez obzira na to što na njihovim pozicijama ima puno bolja rješenja ili igrače koji su su znatno boljoj formi. Na koncu su se mogle dogoditi dvije stvari, Dalić je mogao držati "staru" ekipu, gušiti nove, mlade i jače snage i riskirati s igrom i rezultatima, ili je mogao promijeniti mišljenje, odstupiti od postulata i uvesti novi model selekcije. Srećom i na sveopće iznenađenje mnogih, odabrao je ovo drugo. Odnosno, Dalić je odabrao promijeniti se.

Promjena karaktera

Dakako, ta promjena ne znači da je vilama i motikama otjerao stariju generaciju, već je promijenio retoriku i postepeno je počeo i kroz medije, a svakako i kroz svlačionicu, drugačije prezentirati svoje odluke. Prvi koji su iskusili "novog Dalića" su Dejan Lovren i Domagoj Vida. Njih se dvojica ne žele umiroviti, iako u reprezentaciji baš na njihovim pozicijama, Dalić ima ogroman broj odličnih modernih i mladih stopera. U samo godinu dana, dobio je Joška Gvardiola, Duju Ćaleta-Cara, Josipa Šutala, Martina Erlića, Josipa Stanišića i Marina Pongračića. I redom svi braniči koje smo nabrojali igraju moderan, ofenzivan, nogomet, mlađi su, iskoristiviji u svim fazama igre i u ovom trenutku mogu dati puno više cijeloj ekipi, od Vide i Lovrena, bez obzira na to što i jedan i drugi u ovom trenutku ne igraju loše u AEK-u i Zenitu.

Problem je taj što niti Vida niti Lovren, za sada, ne pokazuju namjeru niti imaju želju umiroviti se i zaista je teško očekivati da će to napraviti prije Svjetskog prvenstva u Kataru. Dalić ih neće prisilno umiroviti, vodit će ih sa sobom u Katar jer smije voditi 26 igrača i svi oni mogu biti na klupi, dakle, na raspolaganju. Međutim, na medijskoj konferenciji uoči odigravanja utakmica Lige nacija protiv Danske i Austrije, Dalić je pokazao svoje novo lice, novu retoriku i konačno se počeo ponašati kao elitni izbornik.

"Imali smo sastanak na ždrijebu za SP koliko voditi igrača i većina je bilo za 26. Najgore je na Euru bilo što si trojicu morao slati na tribine. Izbornici su rekli da može 26, ali da svi budu na klupi. Kad igraču kažeš da bude na tribini, nije to lako. Imao sam velikih problema oko toga, nije to lijepo. Lijepo je da imaš širi kadar. Ako dobiješ šansu, dobiješ, ali nema mjesta nezadovoljnima. Tko se god tako ponaša, tu mu nije mjesto. Moraš prihvatiti odluku i biti na dispoziciji kad zatreba. Nezadovoljni neće ići u Katar, ne treba mi to. Imao sam takve situacije, ne želim odgovarati takvima. Tko god je nezadovoljan, bolje da nije s nama", objasnio je Dalić tako situaciju s igračima koji će se buniti ili propitkivati njegove odluke, a takvih je bilo u njegovoj eri, očito.

Situacija s napadačima

Nadalje, Dalić je ranije, kao što smo kazali, često podlijegao pritisku javnosti i medija i neke je igrače dovodio samo zato što se oko njih stvara "hype", u ovom trenutku stvara se golemi "hype" oko napadača Antonija Mirka Čolaka koji je zabio devet golova ove sezone, kao i o Bruni Petkoviću, koji je u vrlo dobroj formi. No, Dalić ovaj put stoji iza svojih odluka i ne libi se javno reći da mu Čolak neće biti prvi izbor i što točno traži od Petkovića, ako želi mjesto u prvoj postavi.

"Bruno je u boljoj formi nego što je bio prije. I golgeterskoj i igračkoj i zato je dobio poziv. On je igrač koji može biti prevaga za reprezentaciju ako bude u pravoj formi. Htio bih ga takvog kakav je bio prije dvije godine, konkretnijeg i okomitijeg u 16 metara, a imamo igrače u vezi koji mogu pripremati šanse. Htio bih da više bude u prilici realizirati šanse. Čolak? Igra sjajno, zabio je devet golova i zato je na popisu, ali zvali smo četiri napadača i on je peti na popisu. Pogledajte koga maknuti ili staviti. Pričali smo koga staviti, njega ili Budimira. Ali igrao je odlično protiv Francuske i Danske, borben je. Čolak igra dobro, a tu su i Livaja, Budimir, Petković. Ne mogu zvati osam napadača! Kad pogledamo sav taj učinak, tako smo odlučili. Mi radimo česte analize u stožeru, pratimo sve lige i svaku utakmicu pratimo svakog kandidata. Analiza je podrobna i kvalitetna. Ići će kvalitetni i nitko se neće osjetiti oštećenim. Napravit ćemo najkvalitetnije za Hrvatsku i što nama treba. S te strane, bit će ono kako treba biti", pojasnio je tako Dalić.

Postaje elitni izbornik?

I na koncu izrekao je rečenicu koja se nekako provukla ispod radara, a krunski je dokaz toga da je Dalić sada sasvim drugačiji izbornik nego što je ranije bio. Možda se ovako na prvu čini da je generalizirao i da je ta opaska bila pro forma, ali Dalić je, vjerujemo, itekako mislio ozbiljno.

"Imamo sjajnu konkurenciju. Pogledajte zadnji ciklus, Erlić, Šutalo, Gvardiol, Pongračić, mladi stoperi po godinama i reprezentaciji koji će biti nositelji, ovisi tko se izbori. Lovren i Vida imaju svoje zasluge, neću ih se odreći, ali dolaze mladi, znaju to i Perišić i Luka, i Šime, kao što su oni izbacili Ćorluku, tako je netko i njih, tako će i mene. To je tako biološki, taj proces ne možemo promijeniti", rekao je to Dalić na pressici.

Da nam je netko, prije samo pola godine, rekao da će ovakva rečenica izaći iz Dalićevih usta teško bismo mu povjerovali. No, Dalić, očito, planira drugačije voditi reprezentaciju, drugačije graditi selekciju, manje se obazirati na napise u medijima, manje slušati kritiku stručnjaka, ne zamarati se toliko javnim mnijenjem i na koncu slušati svoj "gut feeling". Ono što svakako moramo priznati jest da nam se baš sviđa ovaj "novi Dalić", sviđa nam se što je pokazao drugačiji karakter, što je postao čak i drzak, bezobrazan, ali opet zbog toga je odlučniji i svakako autoritativniji te sada pomalo poprima obrise istinskog elitnog izbornika. Hoće li tako i ostati, to je teško reći, ali ako se već odlučio promijeniti, onda to valjda nije napravio uzalud.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.