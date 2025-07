Rakitić se javio nakon potpisivanja ugovora na novoj funkciji u Hajduku

Splitski Hajduk službeno je ovog četvrtka objavio da je proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić preuzeo dužnost tehničkog direktora kluba s Poljuda.

Dan kasnije na svome Instagram profilu prvi je put Rakitić poslao poruku svim navijačima nakon preuzimanja nove uloge u splitskom Hajduku.

"Vrlo sam sretan što nastavljam svoje putovanje s Hajduk Split, ovoga puta izvan terena, kao tehnički direktor. Želja za pobjedom i učenjem ostaje ista! Hvala klubu na ukazanom povjerenju", stoji u Rakitićevoj objavi na Instagramu.

U posljednjoj sezoni karijere nosio je dres Hajduka gdje tako ostaje i nakon velike i uspješne igračke karijere.

