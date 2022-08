Istina, Marko Livaja odradio je dobru pripremu za pogodak za 1-0 Hajduka protiv Vitorije Guimaraes sinoć na Poljudu, ali Emir Sahiti pokrenuo je preokret Hajduka.

Kosovski reprezentativac polako, ali sigurno, postaje uzdanica i vrijednost Bijelih. Pogodak portugalskom sastavu bio je prvi u ovoj sezoni. Prošle sezone Sahiti je zabio 7 golova za Hajduk u svim natjecanjima, uz 5 asistencija, u 39 susreta u kojima je nastupio.

Sahiti se pokazao kao pun pogodak za Šibenik

Bila je to sezona u kojoj se vratio na Poljud s posudbe sa Šubićevca. Sezonu 2020./2021. proveo je u Šibeniku. Sahiti se pokazao kao pun pogodak za Šibenik, zabio je 7 golova, a rušio je te sezone golom Hajduk na Poljudu, Dinamo u Zagrebu, te je zabijao i Rijeci. Sportski direktor Ivan Bulat nije pogriješio kad je, slagajući momčad za povratničku sezonu HNL-a, Sahitija doveo na posudbu. Bez obzira što nije do tad igrao 6 mjeseci.

Sahiti je odigrao četiri utakmice za prvu momčad Hajduka kad je bio trener Siniša Oreščanin, dobio je za dokazivanje samo 103 minute igre. Igrao je u B momčadi, pa je došla ta situacija s koronom. Isto tako, jedno vrijeme nije uopće bio registriran niti za A niti za B momčad, zbog čega je propustio i reprezentaciju. Menadžer mu je rekao da u Hajduku vjerojatno ni ovu sezonu neće biti u prvom planu, te mu je ponuđena opcija sa Šibenikom...

No, dolaskom na Šubićevac njegova krvna nogometna slika se promijenila. Sahiti je žarko htio pokazati da može igrati za Hajduk, bez obzira što neki ljudi nisu vjerovali u njega. Jako ga je bilo to pogodilo.

Sahiti u listopadu 2020.: 'Došlo mi je da se rasplačem. Bilo mu je teško u Hajduku'

"Došlo mi je da se rasplačem, ali izdržao sam. Bilo je teških trenutaka za mene kad sam bio u Hajduku, nisam igrao šest mjeseci. Iskreno, ne znam ni sam zašto, u čemu je bio problem. Ja kriv sigurno nisam, dokazao sam i tada da mogu igrati na Poljudu. Zato su sve moguće emocije u meni izašle na površinu, stvarno samo i isključivo zbog nekih ljudi koji nisu vjerovali u mene", kazao nam je Emir Sahiti 20. listopada 2020., nakon pogotka Bijelima na Poljudu i emotivne proslave gola u stilu "da vas sad čujem". Više o tome čitajte - OVDJE.

Iako je bio posvećen igrama u Šibeniku, jako se htio vratiti u Hajduk kako bi i tamo dokazao da može, jer ga period na Poljudu bolio, to što nisu vjerovali u njega bilo mu je sol na ranu, ali isto tako dobro mu je bilo u Šibeniku i navijači su mu bili super. Sahiti se od dolaska izborio za mjesto startera na poziciji krilnog napadača u postavi tadašnjeg trenera Krunoslava Rendulića i vidi se da je zadovoljan...

"Poruka je tada bila upućena ljudima koji nisu vjerovali u mene. A njih ima... ", naglasio nam je tada Emir Sahiti.

Ivan Bulat poznat je kao nogometni stručnjak koji ima dobar nos za igrače. Bulat je bivši nogometaš koji je debitirao za Šibenik 1992. godine sa svega 16 godina kao najmlađi debitant u prvoj hrvatskoj ligi. Ukupno je odigrao 180 utakmica za "narančaste" sa Šubićevca iako je zenit svoje karijere proveo u Kini gdje je i dan-danas još uvijek velika zvijezda. Pomogao je Šibeniku koliko je mogao i nastavio samostalno nogometno-menadžerskim vodama.

U Šibenik je došao 2017. i pokazao se kao jako dobar sportski direktor. Nije samo Bulat prepoznao vrijednost Emira Sahitija, gledajući ga u utakmicama za drugu momčad Hajduka, nego je prepoznao vrijednost i promovirao Denija Jurića, Marija Ćurića... Ivan Bulat došao je na Šubićevac u situaciji kad Šibenik nije imao niti jednog igrača pod ugovorom. U klubu igrači nisu nosili iste dresove jer ih nisu imali, vladalo je kaotično stanje.

'Htio sam baš Sahitija'

Tri godine nakon, Šibenik je srušio Hajduk, Dinamo, oba velikana na svojim terenima, bio je 6. u HNL-u, s jako skromnim budžetom. U tom periodu, promovirao se veliki broj igrača. Uz Sahitija, Jurića i Ćurića, tu su još iskočili Karlo Bilić, Martin Paić, Luka Juričić koji nije htio ostati nakon ulaska u Prvu HNL.

"Ponosan sam na to što sam napravio i kako smo tad radili, na koji način", kazat će Ivan Bulat, čovjek koji je spasio Emira Sahitija, oživio ga kao igrača, danas zvijezdu Hajduka.

S bivšim sportskim direktorom Šibenika čuli smo se u petak poslijepodne. Naravno, tema je bio Emir Sahiti.

"Kako ću vam ja sad objasniti kako sam imao nos i kako sam pogodio s Emirom Sahitijem. To ili imaš ili nemaš. Ili vidiš ili ne vidiš. Smatrao sam u nekim utakmicama koje smo igrali protiv njih, govorim o Šibeniku, da je on taj koji ima puno prostora za napredak, da bude puno bolji i kvalitetniji. Njegov karakter i vrijednost su me alarmirali da je on taj. Stvarno sam htio samo njega. Kad smo u tom periodu razgovarali s Hajdukom, između ostalom i o posudbi Sahitija, dosta se njih nudilo od strane Hajduka tada. Govorim o sezoni kad smo ušli u prvu ligu, 2019./2020."

Ivan Bulat priča nam o ljetnom periodu 2020.

"Među tim ponuđenim igračima nije bio on, ali ja sam baš htio njega. Ostali su iznenađeni u stilu pa zašto baš on, ali evo. Pokazalo se sad zašto baš. Impresionirao me Sahiti u tim prijateljskim susretima, ali ja sam ga i više puta vidio i gledao kad je igrao za B momčad. Sahitija poznajem iz druge momčadi. Niti niti u B momčadi odigrao puno, ali to što je odigrao vidjelo se da ima kapacitet, znanje i mjesta za napredak. On to sve pokazuje, a može biti još i bolji".

Emir Sahiti imao je motiv dokazati nekim ljudima u klubu tada da može igrati u prvoj momčadi Hajduka. Rekao je to i nama kao što vidimo, govorio je i nekim drugim medijima. Nije to tajna.

Veliki motiv

"Tako je, imao je veliki motiv. To je jedno od onog što možeš procijeniti. Ima li taj igrač motiv, nema li, dolazi li kao kažnjenik ili baš igrač s motivom. Procijenio sam dobro. Na iznenađenje tadašnjih ljudi u Hajduku. Tada je sportski direktor bio Kepčija i Mario Stanić. Oni uopće nisu računali na njega. Bacili su ga tamo negdje sa strane. Međutim, inzistirao sam samo na njemu, baš sam njega htio. Drago mi je što sam pogodio. Mi u Šibeniku tada nismo imali pravo na kiks. Lako je dovesti u Hajduku 15 igrača, pa pogodiš s dvojicom i onda govoriš ova dvojica su prava, ja sam ih doveo. Što se tiče Šibenika, nije bilo pravo na kiks. Sahiti, Jurić i Ćurković, sve su to igrači koje sam ja digao iz pepela i doveo u Šibenik. Drago mi je što su uspjeli."

Hajduku nije to sa Sahitijem bils jedina pogreška što se tiče krive procijene igrača. Sjetimo se samo epski fail s Lukom Modrićem da je premal i premršav, fizički malen, sitan...

"Teško mi je reći, osuđivati... Spomenuli ste Luku, spominjete i pogreške. Znate, tu postoji splet okolnosti zbog čega je to tako. Je li igrač htio ostati ili ne, je li on u tom trenutku bio taj ili nije. Drugačije su selekcije i odabir igrača za Hajduk, a drugačiji za Šibenik. I s te strane trebate voditi računa o svemu tome. Da je Sahiti možda dobio priliku u Hajduku tada već, možda ju ne bi iskoristio, možda tada nije bio zreo za takvo što. Pa onda malo zaobilaznim putem. Teški mi je dati konkretan odgovor zašto u Hajduku griješe. Morate imati neki osjećaj za igrača i znati procijeniti ga, uvidjeti njegove vrijednosti, ne samo na treningu", govori nam Ivan Bulat.

Rast u dresu Hajduka ogromna je satisfakcija za Emira, koji je dokazao ono što je htio, a to je igrati u A momčadi Hajduka.

Ogromna satisfakcija

"Slažem se, Sahiti je svima pokazao da su to ljudi koji su ga stavili sa strane, s nepravom. On je sad pokazao i pokazuje da vrijedi i da je pravi. I danas se čujemo i X puta on meni zahvaljuje da smo ga vratili u život. On nije bio na listi igrača Hajduka da dolaze na posudbu u Šibenik u tom trenutku. On je bio van liste. Osjetio sam glad u njegovim očima, da želi uspjeti. Ne bih rekao baš da je ovo sad šamar onima koji nisu vjerovali u njega, ali imali su i kroz drugu momčad priliku, takve igrače, bilo ih je puno, puno Sahitija koji nisu uspjeli nažalost. On je i to je napravio preko Šibenika", zaključio je Ivan Bulat.

Krunoslav Rendulić nam je kazao kako on Emira Sahitija nije znao dok ga Ivan Bulat nije doveo u klub. No, vrlo brzo je uvidio o kakvom se kapacitetu radi, odnosno kakvog igrača ima u rosteru:

'U Šibeniku je dobio sve, on mora uspjeti'

"On je bio izuzetno dobar u Hajduku B. U međuvremenu se zagubio, ali ostavio je dobar dojam i to je bio okidaš da ga s dovede. Sahiti kad je došao bio je u jako lošem stanju. To je bilo evidentno. No, odmah se vidjelo da ima kvalitetu. Posjeduje i nevjerojatnu radnu etiku. To ne možeš ne primijetiti. Njemu je tada nedostajao kontinuitet i povjerenje. Sve je to kod nas dobio. On je sve to vratio. Kad imate sve, onda ne možete ne uspjet. Možete samo zapet. Na kraju priče ćete isplivati".

Posudba Emira Sahitija u Šibenik samo ga je ojačala. Bio je tada na Šubićevcu dobar spoj mladosti i iskustva.

"Na krilima toga smo napravili i dobre rezultate. Sahiti je veliki emotivac i specifičnije doživljava velike golove. I može puno. O mladom igraču uvijek samo o njemu ovisi do kud će dogurati. Ako ostane fokusiran, motiviran, ako ima visoke ciljeve, onda će daleko dogurati. A on je takav", završio je Kruno Rendulić.