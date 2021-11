Jadranski derbi bio je vruć. Stoto izdanje utakmice Rijeke i Hajduka jučer na Rujevici obilježila je dramatična pobjeda Bijelih (3-2, Mlakar u 98.), kao i incidenti, koji su današnja glavna tema sportskih rubrika u domovini.

Započeo u prvih 11

Važna karika u momčadi Bijelih, albanski krilni napadač Emir Sahiti bio je jedan od aktera utakmice. Započeo je protiv Rijeke u prvih 11, da bi u nastavku utakmice bio zamijenjen. Umjesto njega, drugo poluvrijeme započeo je Atanasov. Bio mu je to prvi Jadranski derbi u karijeri i to kakav...

"Sad tek vidim što je Jadranski derbi i kakvu zapaljivost i težinu ima ova utakmica. Što se tiče samog dvoboja, bila je to dobra utakmica i atmosfera. Htjeli smo se žarko vratiti s tri boda u Split, kako bi razveselili naše navijače. Uspjeli smo u tome i nitko sretniji od nas. Nadam se da ćemo ovako nastaviti", kazao nam je dan poslije derbija Emir Sahiti...

'Najbitnije je da smo pobijedili Rijeku'

NET.HR: Jeste li zadovoljni svojom igrom u 45 minuta, koliko ste igrali jučer na Rujevici?

EMIR SAHITI: Jesam, igrao sam malo na drugoj poziciji, trener me vjerojatno zamijenio iz taktičkih razloga, zbog sustava igre. No, dao sam sve od sebe. No, nisam bitan ja. Najbitnije je da smo pobijedili Rijeku. Hajduk je ipak iznad svakog pojedinca u momčadi. Sve je do trenera Dambrauskasa, kako on odluči tako će biti. Na meni je da dajem sve od sebe na svakom treningu, u svakoj utakmici. Poštujem odluku trenera i nadam se da će klub nastaviti s pobjedama.

NET.HR: Druga utakmica Dambrauskasa na klupi Hajduka i druga pobjeda. Posebno je ova bila vrijedna za Hajduk jer se radi o Jadranskom derbiju i gostovanju u njemu. Je li novi trener donio ono nešto momčadi i kako je raditi s njim?

EMIR SAHITI: Je, vidi se to odmah. Dambrauskas je stvarno dobar trener, priča dosta s nama, radi na nama, pomaže nam stalno... Čitavog sebe daje u ovaj posao. Ima odličan pristup u ovom poslu. Samo riječi pohvale za njega.

'Čudno kako su navijači ušli na travnjak'

NET.HR: Jadranski derbi je bio vruć...

EMIR SAHITI: Meni je ovo prvi Jadranski derbi što sam ga igrao. Baš je bila dobra atmosfera, super sam se osjećao.

NET.HR: Došlo je do sukoba na travnjaku, jedan navijač Rijeke uletio je na teren, da bi na kraju bio nokautiran od strane Hajdukovog šefa osiguranja Antonija Vukovića. Taj je navijač, naime, kako se čini udario vašeg pomoćnog trenera Mislava Karoglana, a onda je na koncu izvukao deblji kraj. Prije toga, Marko Livaja je zaustavio prvog uletjelog navijača na teren, uhvatio ga za glavu i bacio na pod, jer se htio obračunati sa Stefanom Simićem i Nikolom Katićem. Također, sukoba je bilo i na tribini, ispred svečane lože. Interventna policija je imala pune ruke posla. Prije utakmice je Torcida, nakon izlaska iz autobusa, bacila jednu baklju među domaće navijače među kojima je bilo djece. Kako to sve komentirate?

'Čudno mi je bilo kako su navijači Rijeke ušli tako lako na travnjak'

EMIR SAHITI: Čudno mi je bilo kako su navijači Rijeke ušli tako lako na travnjak. Šteta malo što se to dogodilo, utakmica je baš bila dobra, pravi derbi. Stvarno je čudan takav propust, u organizaciji očito. No, mi se znamo braniti, svi se držimo k'o jedan, čuvamo leđa jedan drugom. Prije utakmice, navijači Rijeke su bili došli do hotela u kojem smo mi spavali i napravili vatromet, bacali petarde, pucali, remetili nam mir, htjeli nam poremetiti i koncentraciju. No, mi smo svi bili zajedno, držimo se i inače zajedno, došli smo takvi u Rijeku uzeti tri boda unatoč svemu i nije jednostavno bilo moguće da nas takvo što izbaci iz ravnoteže, fokusa. Htjeli smo se u Split, u Dalmaciju vratiti sretni, htjeli smo za Torcida bude sretna. Uspjeli smo u tome na kraju. Pokazali smo na najbolji mogući način kako možemo igrati i boriti se jedan za drugog. Morate znati da je Hajduk Split veliki klub i da se u njemu svi držimo skupa.

NET.HR: Je li bilo straha od moguće eskalacije sukoba?

'Svi smo se držali zajedno, bilo k'o jedan'

EMIR SAHITI: Ne, kakav strah... Mi smo se držali kao jedan, dat ćemo sve od sebe i u toj situaciji ako treba, ako trebamo poginuti, pa poginut ćemo i na travnjaku i van njega za ovaj klub i grb. Nositi ovaj dres je čast i ponos, ali i odgovornost. Svaki pojedinac u momčadi zna veličinu kluba i važnost igranja u njemu. Zato se svi tako držimo, svi smo jedan za drugog kako se ono kaže. Baš smo svi kao braća. Moramo izdržati do kraja, želimo vratiti titulu i Kup u Split. Nama nitko ne može ništa kad se držimo skupa, kad smo svi za jednog, jedan za sve.

NET.HR: Iz Rijeke dolaze optužbe da je dvostruki strijelac Marko Livaja provocirao za vrijeme utakmice?

'Marko Livaja je junak, vrhunski čovjek, nisam shvatio i doživio da je ikoga provocirao'

EMIR SAHITI: Marko Livaja je junak, a ne 'zločinac' hehe... Ma ne, stvarno je Marko sjajan dečko i nogometaš. Svi znaju što je i tko je Marko Livaja. Iskreno, nisam vidio da je provocirao ikoga, nisam to tako doživio. On igra za Hajduk, nije provocirao nego se borio za svoje boje... Svaka mu čast što je zabio dva gola, donio nam je tri boda zajedno s Mlakarom. Marko je dobar igrač i čovjek, ma vrhunski čovjek.

NET.HR: Slijedi Istra na Poljudu u petak od 20.00.

EMIR SAHITI: Moramo analizirati Istru, to nije loša momčad, naprotiv... Dobro ćemo se morati spremiti za petak i novi izazov u HNL-u. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali u Rijeci.

