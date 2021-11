MIŠKOVIĆ O PROPUSTIMA / 'To su, odgovorno tvrdim, bila dva izolirana incidenta. Ljudi su previše popili te izašli na travnjak'

'To su, odgovorno tvrdim, bila dva izolirana incidenta. Ljudi su previše popili te su izašli na travnjak. Žao mi je što se to dogodilo, ali ne možete tijekom 90 minuta baš sve iskontrolirati. Verbalnih provokacija je bilo, ali to je dio navijačkog folklora'