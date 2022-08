Puno smo se puta čuli s Igorom Pamićem, puno puta nam je ovaj nogometni i životni fighter komentirao utakmice, ali nikad ga nismo čuli ovako oduševljenog.

Preokretom do prednosti od 2 gola pred uzvrat

Nogometaši Hajduka preokretom su došli do pobjede od 3-1 nad portugalskom Vitorijom u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, koja je u četvrtak odigrana na Poljudu pred 33.000 gledatelja, a Igor Pamić jednostavno nije mogao sabrati riječi, dojmove... Bijeli su ga igrom, rezultatom i pristupom oduševili, opili. Poput kakvog bijelog vina...

"Samo bih ovako rekao. Ovo je čudesna noć za Hajduk i hrvatski nogomet. Kratko i jasno. Ovo je nešto nevjerojatno. Ovakav Hajduk ja nisam gledao već jedno 15 godina. Da se nitko ne naljuti, svi govorimo o Dalmaciji, Torcidi i Hajduku, navijačima, sve je to u redu. No danas, hrvatski nogometni klub Hajduk, Dambrauskas, igrači, ma to je čudesno. Hajduk uvijek ima podršku, ali ovo što su večeras pokazali, prezentirali, to je nešto nevjerojatno", rekao nam je Igor Pamić.

'Ne sjećam se kad je jedan HR klub ovako izgledao u euro natjecanju'

"Ljudi moji sve, ma sve, ma je li ovo moguće? Pa ja se ne sjećam kad je jedan hrvatski klub ovako izgledao u jednom europskom natjecanju", ispalio je Igor Pamić.

Može li ovakav Hajduk do naslova prvaka Hrvatske?

"E sad, ovakav Hajduk večeras da, samo teško je ovako igrati 30 i više kola. Ovakav Hajduk kao što je bio protiv Vitorije osvaja naslov bez problema. Ali, ovakav Hajduk ne moguće je ponoviti u 30 i više utakmica. Ma, ovo je čudesno. Dambrauskas i igrači su me oduševili, oni su junaci. Čudesno. Priprema utakmice, visoki pritisak, točno u određenom trenutku dodavanja. Kad je Vitorija barem malo primirisala, odmah zona koja je trajala vrlo kratko. Jedan klinč, samopouzdanost i samodopadnost, koja je inače rijetkost bila kod Hajduka posljednjih godina, sigurnost, da... Da, to je bio danas Hajduk. To su bili Nikoličius, Dambrauskas i igrači. Ma bravo."

'Dobili smo Hajduk'

Igor Pamić je zaključio:

"Iskreno, ne znam više što bi vam rekao. Ljudi moji, ovo je čudesno. Dobili smo Hajduk i još bolji HNL. Znam da će se na ovo dinamovci naljutiti, ali dobili smo Hajduka koji je jednostavno opet konkurentan, može donositi bodove i da hrvatski nogomet bude još bolji i zanimljiviji. Da, dobili smo našeg Hajduka".