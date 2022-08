TA DIVNA SPLITSKA NOĆ / Trenuci za pamćenje, prizori za vječnost: Dugo će se pričati o torpediranju Vitorije; 'Tribine su nas vukle, sve se poklopilo'

Nogometaši Hajduka preokretom su došli do pobjede od 3-1 nad portugalskom Vitoriom u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, koja je u četvrtak odigrana na Poljudu pred 33.000 gledatelja, u jednoj fantastičnoj atmosferi. Iako je Hajduk bio bolja momčad većim dijelom utakmice, Portugalci su poveli u 61. minuti pogotkom Miguela Mage. U 67. minuti Splićani su uspjeli izjednačiti, kad je Marko Livaja pogodio vratnicu, a na odbijenu loptu natrčao Emir Sahiti i poslao ju u mrežu. U 75. minuti su Splićani došli do vodstva, a za 2-1 je pogodio Dario Melnjak. Potpuni preokret Hajduku je donio Filip Krovinović golom u 87. minuti. "Imat ćemo feštu u svlačionici. Ne treba biti prevelika euforija. Idemo odmoriti pa idući tjedan biti još bolji. Nije bilo lako vratiti se pogotovo jer smo dominirali. Tribine su nas vukle, hvala im. Nažalost, primili smo eurogol, Lovre Kalinić nije to mogao obraniti. Na kraju se sve poklopilo. Imamo lijepu prednost, ali moramo biti čvrsto na zemlji. Trećim se golom lakše diše, ali ništa nije gotovo", rekao je Krovinović nakon utakmice i dodao: "Vitoria je domaćinska ekipa, ali nemamo se čega bojati. U Portugal idemo s gardom i respektom. Više sam puta igrao tamo, kod Vitorije. Većinom sam izlazio kao pobjednik. Već samom sam sebi dosadan, ali vjerujem u ekipu", kazao je Krovinović za kameru MAXTV Sporta 1. Uzvratna utakmica u Guimaraesu na rasporedu je u srijedu, 10. kolovoza, s početkom u 18 sati. Pogledajte kadrove ludila sinoć na Poljudu.