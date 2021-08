Predsjednik uprave Hajduka Lukša Jakobušić za početnu je pregovaračku cijenu oko eventualnog transfera talentiranog Stipe Biuka (18) engleskom Manchester Cityju, navodno prema pisanju engleskih medija, postavio cifru od 21 milijun eura.

Engleski mediji o Biuku: 'On je senzacija iz Hajduka'

Englezi Biuka nazivaju senzacijom iz Hajduka. "Osamnaestogodišnja senzacija privukla je pozornost Cityja svojim sjajnim nastupima za splitski Hajduk, unatoč tome što je tek u ožujku debitirala kao senior Hajduka", ističu tamošnji novinari.

Biuk je dosad upisao samo 15 službenih nastupa za seniore Hajduka. Na travnjaku je proveo 976 minuta i zabio ukupno 3 gola i prema Transfermarktu, cijena mu je 4 milijuna eura. I sami engleski mediji naglašavaju kako će City morati potrošiti velike da bi doveo Biuka. Za napomenuti kako su za njega interes pokazali navodno još i europski prvak Chelsea, Borussia Dortmund i Wolverhampton...

Odlučili smo okrenuti broj petorice poznatih sportskih osoba, trojica su treneri, od toga jedan atletski i dva nogometna dok je jedan menadžer, također bivši igrač. Tu je i istinska legenda Hajduka, točnije dvije njih...

Zoran Vulić: ' Danas ništa nije realno'

Zoran Vulić, Ivica Šurjak, Joško Vlašić, Ivan Bulat i Ilija Lončarević odgovorili su nam na naša dva pitanja: Je li 21 milijun eura realna cijena za Biuka koji se još nije naigrao u Hajduku i što je bolje, da u slučaju ponude ostane i razvija se na Poljudu ili ode u tako veliki klub? Sjetimo se, naime, samo slučaja Palaverse...

Trenera i legendu Hajduka Zorana Vulića uhvatili smo na balotama. Nakon što je odigrao svoje, povratno nas je nazvao:

"Što je danas realno? Danas ništa nije realno. Znači, cijena za jednog talenta takve kvalitete je Ok, iako su vam meni te cijene nerealne. Općenito, i za Ronalda i za Messija. Ali kad gledamo reprocitet, onda je nekakva cijena normalna. Hajduk ima pravo postaviti cijenu koju hoće. a na Cityju je da odgovori da ili ne. Hajduk prodaje igrača i Hajduk u ovom slučaju, postavimo tako filozofiju, gleda 21 milijun eura. Što se tiče razvoja igrača, to treba gledati sam igrač, klub i menadžeri. Svi tu gledaju svoje interese. Protiv toga sam da tako mlad igrač ode, ali za te pare tko ne bi pustio igrača, hajde da vidim toga tko ne bi pustio za te novce igrača? Dobro bi bilo da Stipe Biuk ostane bar godinu-dvije u klubu, da se nekakav takav dogovor napravi i svi sretni".

Ivica Šurjak: 'Bolje da Stipe Biuk ostane u Hajduku još jedno vrijeme'

Njegov prijatelj, istinska ikona Hajduka Ivica Šurjak, kazala nam je:

"Iskreno, mislim da bi bilo bolje da Stipe Biuk ostane u Hajduku još jedno vrijeme. Mali je talent, radi prevagu na terenu, da lako prolazi igrače i jednostavno kao takav može puno pomoći ostalim igračima u Hajduku. Rano je sa 18 godina otići van. I primjer Palaverse govori, nakon nekog vremena momak se izgubio. Ovo za 21 milijun eura, cijena je sigurno iznenađenje, to bi bio rekordni transfer za klub. Ali, mali vjerojatno će svojim igrama u Hajduku, i iskustvom kojeg stekne, zavrijediti možda i veći transfer od toga".

Ivica Šurjak u dresu Hrvatske i hercegovački pjevač Mate Bulić

Joško Vlašić: ' Kad je Nikola imao 16., imao sam veliku ponudu iz Engleske'

Joško Vlašić, otac Nikole i naše velike atletičarke Blanke, poznati atletski trener koji se može pohvaliti da trenira dva vrhunska sportaša koja su, k tome i njegova djeca, govori nam:

"Generalno, to je veliki novac. No, za City je to kap u moru. Oni uglavnom kupuju igrače 30-40 plus milijuna najmanje. Ta cifra je spektakularna za Hajduk, taj bi transfer bio spektakularan i povijesni za klub. Veliki je to novac, budžet s kojim se kasnije može puno toga. Vjerojatno oni imaju neki plan, program, vjerojatno oni vide u njemu nešto što se može oplemeniti. Stipe je daleko od gotovog igrača, iako on naslućuje nešto van serijski. Ako Hajduk smatra da može oplemeniti njegovu vrijednost kao igrača na višu razinu, pa u jednom trenutku kad on dosegne A reprezentaciju Hrvatske i postane standardni član, što mislim da može, onda se može govoriti o većim cirama a do tada Stipe Hajduku može donijeti puno dobrih trenutaka. To je vječna klupskog preživljavanja i želje nogometnog puka. U Nikolino vrijeme, kad je imao 16., imao sam ponudu, veliku ponudu, ali nisam na to pristao jer sam smatrao da Nikola još nije spreman za takvo što. Ponuda je bila iz jednog engleskog prvoligaša, u pitanju su bili veliki novci", objašnjava nam Joško Vlašić i dodaje:

"Kad sam procijenio da može, onda sam dao zeleno svijetlo. Veće je pitanje kod Biuka što je on napravio što je dosad trebao nego što će on sad napraviti? Ako je on dovoljno toga napravio što treba, a mislim da nije, mislim da kad napravi sve sigurno će biti zanimljivije. No ako ostane, Hajduk je realno gledajući s pozicije kluba, to znači ukazuje se jedan prozor za koji ne znamo hoće li se sutra pojaviti. Ako procjenjuju da mogu za njega dobiti više u budućnosti, onda ok, neka ostane. No, treba se i njega pitati kako se osjeća, osjeća li se spremnim, što on želi? Momak se nije iživio kroz HNL i Hajduk. Sve ovo što Livaja prolazi, on se nije iživio u Hajduku kad je trebao. Otišao je prerano".

Ivan Bulat: 'Cijena je u ovom trenutku previsoka'

Ivan Bulat bivši je nogometaš i sportski direktor Šibenika, nogometni menadžer. Bulat je poznat kao čovjek koji zna dovesti igrača. Pomogao je Šibeniku koliko je mogao i nastavio samostalno nogometno-menadžerskim vodama.

Ivan Bulat

"Što se tiče cijene, mislim da je ona u ovom trenutku previsoka ali smatram da je Stipe dovoljno dobar igrač da tu cijeni dostigne u narednim periodima dobre igre u Hajduku. Treba veći kontinuitet, a ne da se odmah ide van. Dosta je tih mladih igrača koji su otišli rano da nisu sazreli, nisu dostigli onu razinu koja se očekuje. Pametno od Hajduka da je postavio tu cijenu ali s druge strane, mislim da je City dovoljno pametan da tu cijenu ne isplati. Trebalo bi proći jedno vrijeme da se dokaže u Hajduku, a vjerojatno cijena neće ići bez reprezentacije. Ako zasluži poziv u reprezentaciju Hrvatske, onda bi ta njegova cijena u tom trenutku i bila realna ali sad po meni nije".

Ilija Lončarević: 'Mislim da Hajduku to neće proći ali to je njihov problem'

Nakon tri fetiva Splićanina i jednog Šibenčanina, kao šećer na kraju došao nam je i jedan iskusni trenerski zagrebački brk, cijenjeni trener Intera iz Zaprešića Ilija Lončarević. On nam je kratko o Biuku kazao:

Ilija Lončarević prima nagradu ZNS-a, Dijamantnu plaketu

"To je stvar tržišta, ponude i potražnje a to da li je pametno da za tako velike novce ode, to je svima pametno, tu nema dileme. Mislim da Hajduku to neće proći ali to je njihov problem".