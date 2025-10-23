Novi problemi za Štimca: Čeka odluku o ZDS-u, a stiže mu nova prijava

Igor Štimac u središtu je medijske pozornosti od kada je stigao na klupu mostarskog Zrinjskog. Još čeka odluku o tužbi nakon što je u Facebook objavio koristio pozdrav ZDS, a već mu prijeti nova prijava.

Naime, kako doznaje SportSport.ba, Štimac je prijavljen Nogometnom savezu BiH nakon što je u televizijskom gostovanju oštro komentirao suđenje na utakmici protiv Sloge iz Doboja. Štimac je svojim izjavama dovodio u pitanje nepristranost suca Harisa Halkića i optužio ga da pomaže banjalučkom Borcu.

"To je evidentno eklatantan primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna. Prema tome, očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju, odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu", izjavio je Štimac za RTVHB.

"Mi ćemo se nositi s tim koliko mognemo. Evidentno je, i sve priče kuloarske koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini", rekao je hrvatski stručnjak i prijavljen je Savezu.

