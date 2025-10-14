Kontroverzna objava Štimca izlazi iz granica BiH: Uključit će se i UEFA

Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH pokrenula je postupak protiv Igora Štimca i HŠK Zrinjskog nakon prijava koje su podnijeli FK Sarajevo i FK Velež zbog sporne objave hrvatskog trenera na društvenim mrežama.

Štimac je u objavi, koja je izazvala brojne reakcije, pisao o “islamizaciji Europe” te koristio ustaški pozdrav “Za dom spremni”. Komisija je od Štimca i kluba zatražila očitovanje do 15. listopada, a sjednica na kojoj bi trebala biti donesena odluka zakazana je za 29. listopada.

Prema pisanju portala sportsport.ba, slučaj bi mogao završiti i na stolu UEFA-e, kojoj su također upućene prijave.

Podsjetimo, Štimac je napisao objavu koja je izazvala brojne reakcije, a mi ju prenosimo u cjelosti:

"Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svugdje nevine žrtve visokih politika, ali nevjerojatno je licemjerje i dvostruki kriteriji podlih Soroševih medija diljem svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života.

Ne interesiraju ih deseci tisuća ubijenih kršćana ni spaljenih crkava?! O tome se ne treba izvjestiti javnost, jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvrijedjivanje kršćanskih vrijednosti, islamizacija Evrope, te u isto vrijeme promicanje ultra ljevičarskih pokreta gdje god je moguće, kao i financiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje.

Podržava se one koji su “promašili” Trumpa, slavi se smrt Charlie Kirka, kršćanskog “pastira” kojeg je slijedilo i obožavalo more osviještenih mladih ljudi.

U Briselskim uredima sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama (čast nekolicini “normalnih”), koji se nisu udostojili minutom šutnje ispoštovati Charlievo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja.

Guraju našoj djeci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je “nenormalno” normalno, ukrali su nam “dugu” koja je obilježilja naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osuđuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura.

Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i sretniju budućnost naše djece! ZDS", napisao je Igor Štimac

