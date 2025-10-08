'Za dom spremni' objava stigla na naplatu: Pokrenut proces protiv Igora Štimca!

Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH danas je otvorila postupak protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca zbog njegove skandalozne objave na društvenim mrežama, piše Sportsport.ba. U njoj je, između ostalog, spominjao islamizaciju Europe, “krađu” duginih boja i završio ustaškim pozdravom “Za dom spremni”.

FK Sarajevo i FK Velež podnijeli su prijave protiv Štimca i kluba. Rok za očitovanje mostarskog kluba i samog trenera je osam dana, nakon čega će komisija donijeti odluku o eventualnim sankcijama.

Objava je nakratko nestala sa Štimčevog profila, no ubrzo se ponovno pojavila, a trener je na komentare o mogućim sankcijama reagirao porukom “Sav drhtim”. Na press konferenciji nakon utakmice sa Sarajevom izbjegavao je detaljnije objašnjenje. Proces je službeno u tijeku, a konačne odluke očekuju se u narednih desetak dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Štimac debitira na klupi Zrinjskog u europskoj utakmici protiv islandskog prvaka