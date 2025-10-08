'Za dom spremni' objava stigla na naplatu: Pokrenut proces protiv Igora Štimca!
Objava je nakratko nestala sa Štimčevog profila
Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH danas je otvorila postupak protiv trenera Zrinjskog Igora Štimca zbog njegove skandalozne objave na društvenim mrežama, piše Sportsport.ba. U njoj je, između ostalog, spominjao islamizaciju Europe, “krađu” duginih boja i završio ustaškim pozdravom “Za dom spremni”.
FK Sarajevo i FK Velež podnijeli su prijave protiv Štimca i kluba. Rok za očitovanje mostarskog kluba i samog trenera je osam dana, nakon čega će komisija donijeti odluku o eventualnim sankcijama.
Objava je nakratko nestala sa Štimčevog profila, no ubrzo se ponovno pojavila, a trener je na komentare o mogućim sankcijama reagirao porukom “Sav drhtim”. Na press konferenciji nakon utakmice sa Sarajevom izbjegavao je detaljnije objašnjenje. Proces je službeno u tijeku, a konačne odluke očekuju se u narednih desetak dana.
