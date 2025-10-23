SVIRAJ KRAJ /

Dinamo grabi prema eliti: Da danas završe prvenstva, Modri bi išli direktno u Ligu prvaka

Dinamo grabi prema eliti: Da danas završe prvenstva, Modri bi išli direktno u Ligu prvaka
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Dinamo se nalazi u utrci s klubovima iz zemalja sličnog UEFA-inog ranga

23.10.2025.
8:40
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Dinama u četvrtak nastavljaju svoj europski pohod. U trećem kolu Europa lige gostuju kod švedskog Malmöa (21:00, Arena Sport 1) i traže treću uzastopnu pobjedu, kojom bi zadržali vodeću poziciju u skupini. No, dok se „Modri“ pripremaju za dvoboj u Švedskoj, iza kulisa se odvija i borba za izravan plasman u Ligu prvaka iduće sezone.

Porazi konkurenata 

Dinamo se nalazi u utrci s klubovima iz zemalja sličnog UEFA-inog ranga, poput Norveške, Danske, Austrije i Grčke. Svaka pobjeda ili poraz tih konkurenata izravno utječe na to hoće li hrvatski prvak uspjeti ući među najbolje nacionalne prvake Europe i time izboriti direktan ulazak u Ligu prvaka 2026.

 

 

Ovog su tjedna stigle dobre vijesti: norveški Bodø/Glimt izgubio je od Galatasaraya 3:1, a Olympiacos i Kopenhagen također su upisali poraze. To znači da njihove lige neće osvojiti dodatne bodove za koeficijent. 

Povijesno dobra prilika

Trenutno je situacija za hrvatskog prvaka vrlo povoljna. Šest klubova s većim UEFA koeficijentom od Dinama trenutačno nije vodeće u svojim ligama, što znači da zasad ne bi izborili izravan plasman u Ligu prvaka putem domaćeg prvenstva. Da danas završe prvenstvene utakmice, Dinamo bi išao direktno u Ligu prvaka! Rangers je šesti u Škotskoj, Olympiacos i Bodø/Glimt su drugi, Salzburg zaostaje u Austriji, Kopenhagen je tek četvrti u Danskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

DinamoLiga PrvakaMalmö
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVIRAJ KRAJ /
Dinamo grabi prema eliti: Da danas završe prvenstva, Modri bi išli direktno u Ligu prvaka