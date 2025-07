Stigao je posljednji dio Liverpoolove super-slagalice: Napadač vrijedan 90 milijuna eura

Liverpool ima novog napadača. Službeno su potpisali Hugu Ekitikea iz Eintracht Frankfurta. Liverpool će njemačkom klubu platiti 80 milijuna odmah, a još 15 kroz bonuse od čega su 10 izgledni bonusi. To znači da francuski napadač dolazi za čak 90 milijuna eura.

Ekitike je prošle sezone izabran u najbolju momčad Bundeslige, a ukupno je u sezonu i pol odigrao 64 utakmice za Eintracht i zabio 26 pogodaka. Dugo se s njim povezivao Newcastle i činilo se kako je dogovor između Svraka i igrača vrlo blizu, ali u zadnji trenutak se u priču uključio i velikan s crvene strane Merseysidea.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

Frimpong, Wirtz, Kerkez, Ekitike...

Ekitike se vrlo mlad pridružio PSG-u gdje se nije previše naigrao u konkurenciji Mbappéa, Neymara i Messija pa je 2023. posuđen Eintrachtu koji ga je godinu dana kasnije i kupio za 16.5 milijuna eura.

Ekitike postaje najnoviji dodatak Arne Slotovoj momčadi ovog ljeta, nakon igrača poput Jeremieja Frimponga, Milosa Kerkeza, Giorgija Mamardashvilija i Floriana Wirtza. Slot je složio pravu supermomčad.

