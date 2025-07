Bivšem kapetanu Rijeke propao transfer u Belgiju nakon liječničkog pregleda

Prije tri dana Hrvoje Smolčić, bivši igrač Rijeke, bio je na pragu prelaska iz Eintrachta u Anderlecht. Sve je bilo dogovoreno između dva kluba, ali čini se da posao otpada.

Naime, kako javlja belgijski insajder Sacha Tavolieri, prilikom liječničkog pregleda prije dva dana, u Anderlechtu su uočili probleme s koljenom kod hrvatskog braniča. Zbog toga je Anderlecht odustao od kupnje Smolčića i htio ga dovest na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora ako bi sve bilo u redu.

🟣🇭🇷 Deal's now unlikely to happen as player side don't accept a loan deal with option to buy for Hrvoje Smolčić.

⏳ Wait&See... #mercato #RSCA #JPL ⤵️ https://t.co/DbfjJrz9LG — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 24, 2025

Međutim, Hrvoje nije pristao na tu opciju i čini se da ništa od prelaska u belgijskog velikana. Smolčiću se očito ne sviđa mogućnost posudbe nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u LASK-u.

Bivši Rijekin kapetan želio bi trajni transfer iz Eintrachta jer je očito da u njemačkom bundesligašu na njega računaju. Vidjet ćemo koja će naposljetku biti Hrvojeva destinacija za sljedeću sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bez pogodaka u prvoj utakmici na putu do Lige prvaka. Đalović i Majstorović optimistični