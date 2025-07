Bivši kapetan Rijeke otpisan je u Bundesligašu, seli u ligu koja obožava Riječane

Hrvoje Smolčić, bivši kapetan Rijeke, po svemu sudeći završio je svoju epizodu u Njemačkoj. Kako doznaje Fabrizio Romano, sve je dogovoreno između Eintrachta i Anderlechta i Smolčić bi trebao postati novi igrač belgijskog velikana.

Hrvoje je prije tri godine za 2 i pol milijuna eura prodan iz Rijeke u Eintracht iz Frankfurta. U dvije sezone igrao je epizodnu ulogu, upisao ukupno 32 nastupa, a prošlu je sezonu proveo na posudbi u LASK-u iz Linza. Već tada je bio jasno da u Frankfurtu na njega ne računaju, a sad je sigurno otpisan i seli u Anderlecht.

🚨🇧🇪 EXCL: Hrvoje Smolcić, on the verge of leaving Eintracht Frankfurt to join Anderlecht.



Verbal agreement in place for 24 year old defender. pic.twitter.com/RNKpMPqFqw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025

Transfermarkt ga cijeni na dva milijuna eura i vjerojatno je negdje oko toga iznosa klub iz Brisela izdvojio za bivšeg Rijekina kapetana. Smolčić će biti četvrti hrvatski igrač u belgijskom prvenstvu. Boško Šutalo je član Standarda, Matija Frigan Westerloa, a Franjo Ivanović Royal Uniona.

