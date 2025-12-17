HNS objavio informaciju koju čekaju svi navijači: Evo tko može do ulaznica za Mundijal za 51 euro

FIFA je nakon kritika zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u utorak uvela novu cjenovnu kategoriju za 51 euro (60 dolara), koje će se moći kupiti za sve utakmice, pa i finale. U srijedu se o tome oglasio i Hrvatski nogometni savez, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

Savez o povoljnim ulaznicama

"FIFA je donijela odluku kako će dio ulaznica, otprilike 10 posto ukupnog kapaciteta predviđenog za navijačke tribine, iz dosadašnje najpovoljnije kategorije ("value tier") pretvoriti u novu kategoriju nazvanu "ulazna razina" ("entry tier"). Ulaznice u ovoj kategoriji imat će istu cijenu za sve utakmice svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, a ona će iznositi 60 američkih dolara.

FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a te ulaznice neće biti dostupne za prijavu/kupnju u osnovnom procesu prodaje odnosno putem Fifine platforme. Mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine."

"Sukladno takvim FIFA-inim pravilima, HNS će prijavu za kupnju ovih ulaznica omogućiti navijačima članovima Programa vjernosti HNS-a koji su to pravo zaslužili redovitim dolascima na utakmice hrvatske reprezentacije.

Konkretno, pravo na kupnju po dvije ulaznice za svaku utakmicu dobit će prvih 530 navijača na ljestvici Programa vjernosti odnosno navijači koji imaju barem 13 dolazaka na utakmice hrvatske reprezentacije u posljednjih pet godina, a ulaznice iz ove nove, najpovoljnije kategorije kupit će oni među njima koji prvi odaberu ove ulaznice kada prodaja počne, sukladno niže istaknutim kapacitetima.

Navedeni navijači bit će obaviješteni o svom pravu na kupnju i načinu kupnje ulaznica do kraja prosinca".

Uspio pritisak na FIFA-u

O ulaznicama su se oglasili i iz kluba navijača hrvatske reprezentacije "Mi Hrvati":

"CFE Mi Hrvati je u koordiniranoj akciji sa Football supporters Europe, čija smo članica, USPIO u pritisku na FIFA-u kako bi snizila cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. Ovo je veliki korak u pravom smjeru i planiramo nastaviti pritisak da se kvota ulaznica po cijeni od 60 dolara poveća. Ove ulaznice, kao i do sada, ne idu Klubu navijača CFE Mi Hrvati nego pojedinačno svim navijačima sa najvećim brojem utakmica!!!"

