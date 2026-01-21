Hrvatska otvara Europsko prvenstvo u futsalu: Evo kada i gdje gledati prvi veliki ispit

Europsko prvenstvo u futsalu službeno je počelo, a hrvatsku reprezentaciju već na samom otvaranju čeka zahtjevan ispit koji će dati jasnu sliku njezinih stvarnih dometa. Izabranici Marinka Mavrovića u srijedu započinju natjecanje susretom protiv Francuske, reprezentacije koja je u posljednje vrijeme pokazala da pripada europskom vrhu.

Gdje i kada gledati?

Susret Hrvatske - Francuske gledajte eksluzivno putem platforme VOYO s početkom od 15:50.

Iako se Francuska na papiru često vodi kao favorit, hrvatska momčad ima razloga za optimizam. U posljednja dva međusobna dvoboja Francuzi su izlazili kao pobjednici, no ostaje u sjećanju i ogled iz 2023. godine u Maroku, kada je Hrvatska slavila u spektakularnoj utakmici rezultatom 5:4.

Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić u najavi susreta istaknuo je respekt prema protivniku, ali i vjeru u vlastite mogućnosti:

“Otvaramo prvenstvo protiv stvarno elitne Francuske. Pobijedili su nas u posljednja dva susreta, ali pokazali smo da ih možemo iznenaditi. Dobri jesu, ali vjerujem u ovu momčad,” poručio je Jelovčić.

Hrvatska se na prvenstvu nalazi u skupini s Francuskom, Gruzijom i Latvijom. Nakon otvaranja turnira, slijedi dvoboj protiv Gruzije 25. siječnja u 13 sati, dok će skupina biti zaključena 28. siječnja u 16:30 protiv Latvije, jednog od domaćina prvenstva.

Uz Latviju, domaćini Europskog prvenstva u futsalu su još Litva i Slovenija, a sve utakmice hrvatske reprezentacije možete pratiti ekskluzivno na platformi VOYO.

