FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
moćni protivnik /

Hrvatska otvara Europsko prvenstvo u futsalu: Evo kada i gdje gledati prvi veliki ispit

Hrvatska otvara Europsko prvenstvo u futsalu: Evo kada i gdje gledati prvi veliki ispit
×
Foto: Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatska se na prvenstvu nalazi u skupini s Francuskom, Gruzijom i Latvijom

21.1.2026.
7:25
Sportski.net
Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko prvenstvo u futsalu službeno je počelo, a hrvatsku reprezentaciju već na samom otvaranju čeka zahtjevan ispit koji će dati jasnu sliku njezinih stvarnih dometa. Izabranici Marinka Mavrovića u srijedu započinju natjecanje susretom protiv Francuske, reprezentacije koja je u posljednje vrijeme pokazala da pripada europskom vrhu.

Gdje i kada gledati?

Susret Hrvatske - Francuske gledajte eksluzivno putem platforme VOYO s početkom od 15:50.

Iako se Francuska na papiru često vodi kao favorit, hrvatska momčad ima razloga za optimizam. U posljednja dva međusobna dvoboja Francuzi su izlazili kao pobjednici, no ostaje u sjećanju i ogled iz 2023. godine u Maroku, kada je Hrvatska slavila u spektakularnoj utakmici rezultatom 5:4.

Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić u najavi susreta istaknuo je respekt prema protivniku, ali i vjeru u vlastite mogućnosti:

“Otvaramo prvenstvo protiv stvarno elitne Francuske. Pobijedili su nas u posljednja dva susreta, ali pokazali smo da ih možemo iznenaditi. Dobri jesu, ali vjerujem u ovu momčad,” poručio je Jelovčić.

Hrvatska se na prvenstvu nalazi u skupini s Francuskom, Gruzijom i Latvijom. Nakon otvaranja turnira, slijedi dvoboj protiv Gruzije 25. siječnja u 13 sati, dok će skupina biti zaključena 28. siječnja u 16:30 protiv Latvije, jednog od domaćina prvenstva.

Uz Latviju, domaćini Europskog prvenstva u futsalu su još Litva i Slovenija, a sve utakmice hrvatske reprezentacije možete pratiti ekskluzivno na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Crnogorski suci izazvali smijeh na velikoj utakmici: Jedan objašnjava, drugi nema vremena čekati

FutsalHrvatska Futsal ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Futsalu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
moćni protivnik /
Hrvatska otvara Europsko prvenstvo u futsalu: Evo kada i gdje gledati prvi veliki ispit