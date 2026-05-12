HNS jača razvoj ženskog nogometa u Lijepoj našoj: 'Mijenjaju njegovo lice'

Dvodnevna konferencija "Žene u nogometu" otvorena je u utorak u Termama Sveti Martin, a na konferenciji u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) okupile su se stručnjakinje iz Hrvatske, Europe i svijeta, s ciljem jačanja razvoja ženskog nogometa i položaja žena u sportu.

Na konferenciji sudjeluju predstavnice FIFA-e, UEFA-e, nacionalnih saveza i sportskih institucija, kao i stručnjakinje iz područja sportskog menadžmenta, komunikacija i mentalne pripreme sportaša.

Program je usmjeren na strateški razvoj ženskog nogometa te sustavnu podršku ženama u sportu, a kroz predavanja i panele raspravlja se o liderstvu, karijernim prilikama i izazovima s kojima se žene susreću u nogometu.

Glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško rekao je kako konferencija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju ženskog nogometa i jačanju položaja žena u sportu.

"Zadovoljstvo mi je što danas ovdje možemo okupiti stručnjakinje, liderice i ljude koji svojim radom svakodnevno mijenjaju lice nogometa, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe i svijeta", poručio je Tomaško.

Dodao je kako se budućnost nogometa ne može promatrati samo kroz rezultate i natjecanja.

"Govorimo o uključivosti, mogućnostima, obrazovanju i stvaranju sustava u kojem svatko tko voli nogomet može pronaći svoje mjesto", rekao je.

Istaknuo je i kako danas brojne žene u HNS-u sudjeluju u organizaciji natjecanja, komunikacija, licenciranja, međunarodnih odnosa i brojnih drugih procesa.

Uime Hrvatske turističke zajednice (HTZ) okupljenima se obratio Dubravko Šimenc, koji je naglasio važnost povezivanja sporta i turizma.

"Terme Sveti Martin destinacija su koja ne samo u sportskom, nego i u turističkom smislu, ima veliki značaj za ovaj dio Hrvatske. Upravo je suradnja HNS-a i HTZ-a jedan od najuspješnijih primjera povezivanja sporta i nacionalnog brendiranja kroz zajedničke kampanje", rekao je Šimenc.

Prvo predavanje održala je Ada Bonilla Duarte, FIFA-ina project menadžerica za razvoj ženskog nogometa, a među sudionicama su i izbornica ženske reprezentacije Poljske Nina Patalon te domaće predstavnice - menadžerica hrvatske A reprezentacije i zamjenica glavnog tajnika HNS-a Iva Olivari te voditeljica Odjela za licenciranje Ivančica Sudac.

Program konferencije nastavlja se i u srijedu predavanjima i panelima posvećenima daljnjem razvoju ženskog nogometa i stvaranju novih prilika za sportašice i sportske djelatnice.

