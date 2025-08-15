Hajdukova odiseja boli! Pamte se nezapamćene sramote i vanzemaljci na Poljudu

Hajduk Split, klub slavne povijesti i vojske vjernih navijača, već više od dva desetljeća proživljava europsku noćnu moru. Od posljednjeg nastupa u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja, davne 2010. godine u Europskoj ligi, svako novo ljeto donosi istu priču – velika očekivanja i, gotovo u pravilu, bolno prizemljenje u pretkolima. Niz šokantnih poraza od momčadi koje na papiru ne bi smjele predstavljati prijetnju postao je teški uteg oko vrata kluba i nepresušan izvor frustracija za navijače. Kroz posljednje 21 godine, Poljud je svjedočio nekim od najnevjerojatnijih nogometnih posrtanja koja su se urezala u kolektivno pamćenje. Ovo je kronika tih europskih brodoloma.

Niz šokantnih poraza od momčadi koje na papiru ne bi smjele predstavljati prijetnju postao je teški uteg oko vrata kluba i nepresušan izvor frustracija za navijače. Kroz posljednje 21 godine, Poljud je svjedočio nekim od najnevjerojatnijih nogometnih posrtanja koja su se urezala u kolektivno pamćenje. Ovo je kronika tih europskih brodoloma.

Početak agonije

Iako se niz bolnih poraza proteže duboko u 21. stoljeće, dva ispadanja s početka milenija postavila su ton za sve što će uslijediti i ostala su simboli neočekivanih neuspjeha.

Dunaferr (2000/01) - Uvertira u katastrofu

Iako tehnički izvan okvira od 21 godine, ispadanje od mađarskog Dunaferra u kvalifikacijama za Ligu prvaka bilo je šok koji je nagovijestio buduće probleme. Šokantnih 0:2 na Poljudu i remi 2:2 u uzvratu bili su hladan tuš za momčad u kojoj su igrali Pletikosa, Bilić i Leko, a vodio ih je legendarni Petar Nadoveza.

Shelbourne (2004/05) - Horor u Dublinu

Ljeto 2004. godine donijelo je dalmatinski nogometni horor s irskim pečatom. U drugom pretkolu Lige prvaka, Hajduk je na Poljudu teškom mukom slavio s 3:2 protiv irskog Shelbournea. Činilo se da je prolaz osiguran, no uzvrat u Dublinu pretvorio se u katastrofu. Irci su slavili s 2:0 i s ukupnih 4:3 izbacili momčad koju je vodio Ivan Katalinić, a u kojoj su igrali Vejić, Blatnjak i Neretljak. Bio je to prvi u nizu poraza koji su pokazali da u Europi za Hajduk više nema "lakih" protivnika.

Debrecen (2005/06) - Najteži poraz na Poljudu

Samo godinu dana nakon irske lekcije, uslijedio je potpuni potop. U kvalifikacijama za Ligu prvaka, Hajduk je s Ćirom Blaževićem na klupi i Nikom Kranjčarom na terenu doživio najteži europski poraz u povijesti kluba. Mađarski Debrecen deklasirao je "Bile" s ukupnih 8:0. Nakon 0:3 u Mađarskoj, na Poljudu je uslijedila sramota epskih razmjera – poraz od 0:5 koji je odjeknuo nogometnom Europom i postao mračna uspomena koju navijači nikada neće zaboraviti.

Dekada razočaranja - Od Žiline do Dila Gorija

Nakon početnih šokova, uslijedilo je dugo razdoblje u kojem je Hajduk redovito zapinjao na preprekama koje su trebale biti prolazne. Svaki od ovih poraza bio je nova sol na otvorenu ranu.

Žilina (2009/10): U trećem pretkolu Europske lige, Hajduk je nakon obećavajućih 1:1 u gostima kod slovačke Žiline trebao samo potvrditi prolaz na Poljudu. Umjesto toga, uslijedio je poraz od 0:1 i još jedno rano ispadanje.

Dila Gori (2013/14): Gruzijski predstavnik bio je koban za momčad Igora Tudora. U trećem pretkolu Europske lige, Hajduk je dva puta poražen s minimalnih 0:1, prvo na Poljudu, a zatim i u Tbilisiju, što je izazvalo nevjericu i bijes navijača.

Slovan Liberec (2015/16): Na posljednjoj stepenici do Europske lige, u play-offu, Hajduk se susreo s češkim Slovanom. Scenarij je bio identičan onom protiv Dila Gorija – dva poraza rezultatom 0:1 i još jedan san o europskoj jeseni rasplinuo se na bolan način.

Kad vanzemaljci slete na Poljud

Iako je svaki poraz bio bolan, onaj koji se dogodio u ljeto 2019. godine s pravom nosi epitet najveće blamaže u 113 godina dugoj povijesti kluba.

U prvom pretkolu Europske lige, protivnik je bio poluamaterski klub s Malte, Gzira United. Nakon pobjede od 2:0 na Malti, uzvrat na Poljudu trebao je biti formalnost. Jedne su novine čak objavile naslov, koji je kasnije postao kultni: "Kladionice tvrde: veće su šanse da večeras vidite vanzemaljca nego poraz Bijelih". Vanzemaljci se nisu pojavili, ali se dogodio poraz. Gzira je slavila s 3:1, postigavši pobjednički gol u 96. minuti, i prošla dalje zbog gola u gostima. Uslijedile su scene kaosa, utrčavanje navijača na teren i nevjerica koja se osjećala diljem Dalmacije. Bio je to trenutak kada je Hajdukov europski put dotaknuo samo dno.

Novi milenij, stari problemi: Nastavak agonije

Ni godine koje su uslijedile nisu donijele promjenu. Unatoč ulaganjima, promjenama trenera i dolascima zvučnih pojačanja, europska priča ostala je ista.

Tobol (2021/22): Još jedan primjer nevjerojatnog preokreta. Hajduk je na Poljudu slavio s 2:0 protiv kazahstanskog Tobola. U uzvratu, Tobol je vodio 3:0, Hajduk je golom u sudačkoj nadoknadi izborio produžetke, da bi tamo primio četvrti gol i ispao s ukupnih 3:4.

Maccabi Tel Aviv (2016/17): Jedan od bolnijih poraza dogodio se u play-offu Europske lige. Nakon 1:2 u Izraelu i 2:1 na Poljudu, odluka je pala na jedanaesterce, gdje je izraelska momčad bila s(p)retnija i ostavila Poljud u suzama.

FCSB (2018/19): Protiv rumunjskog velikana (bivše Steaue), Hajduk je na Poljudu odigrao 0:0. U uzvratu u Bukureštu, primljeni pogodak u samoj završnici utakmice za poraz 1:2 značio je kraj europskog puta.

Ružomberok (2024/25): Pod vodstvom Gennara Gattusa, deseterostruko skuplja momčad Hajduka nije uspjela slomiti otpor skromnih Slovaka. Nakon 0:0 u prvoj utakmici, na Poljudu je presudio tragikomičan autogol i novi rani oproštaj od Europe.

Dinamo City (2025/26): Posljednji u nizu šokova stigao je iz Albanije. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, Hajduk je u Tirani vodio u produžecima sve do 118. minute. A onda, u samo dvije minute, potpuni raspad, dva primljena gola i poraz 1:3 koji je savršeno sažeo svu nemoć i krhkost splitskog kluba na europskoj sceni.

Crni niz se nastavlja

Niz od petnaest uzastopnih sezona bez plasmana u glavnu fazu nekog UEFA natjecanja ostavio je dubok trag. Zbog slabih rezultata, Hajdukov je koeficijent pao na niske grane, što donosi teže protivnike u ždrijebu i čini put do uspjeha još trnovitijim. Dok Torcida svojim navijanjem i dalje drži europski prestiž, rezultati kluba su priča za sebe. Pitanje koje muči svakog navijača ostaje isto: kada će "Bili" konačno prekinuti ovu crnu seriju i vratiti europski sjaj na Poljud? Do tada, ova kronika ostaje bolan podsjetnik na dva desetljeća lutanja i propuštenih prilika.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Cvitanović ekskluzivno u 'Maksanovom korneru': 'Hajduk gradi pobjednički mentalitet, Dinamo ga ima'