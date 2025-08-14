Poljaci tvrde: Hajduk besplatno dovodi prekaljenog hrvatskog stopera

Hajduk je ovog ljeta ostao vrlo oslabljen na stoperskim pozicijama nakon prodaja Dominika Prpića i Filipa Uremovića. Konkurencija se pojačala dolaskom 22-godišnjeg Kosovara Rona Racija, a čini se kako je na pomolu dolazak još jednog centralnog braniča.

Prema tvrdnjama poljskog portala Sport1, Bijeli rade na dovođenju Mateja Rodina - 29-godišnjeg Splićanina kojem je ovog ljeta istekao ugovor s tamošnjim Rakowom i mogao bi u Split stići potpuno besplatno. Rodin je karijeru započeo u GOŠK-u iz Gabele da bi potom prešao u Lokomotivu koja ga je slala na posudbe u Aluminij i Šibenik. 2018. se vratio u GOŠK da bi potom nosio dresove Zrinjskog i Željezničara koji je napustio 2019. za 200 tisuća eura i pridružio se Perugiji.

Nakon toga je kratko bio u Varaždinu iz kojeg je preslio u poljsku Cracoviju - klub u kojem je ostavio najdublji trag upisavši 74 nastupa, a putem je postigao četiri pogotka. Kratko je bio član i belgijskog Oostendea, a posljednja stanica u karijeri mu je bio spomenuti Rakow.

U karijeri je ukupno odigrao 15 utakmica u HNL-u, ali čak 98 u poljskoj Ekstraklasi. Za njega su navodno zainteresirani i Wisla iz Krakowa kao i bivši klub Cracovia.

